El Gobierno de La Rioja destaca el papel trascendental de la Fundación Laboral de la Construcción

Visita de las autoridades a la Fundación Laboral de la Construcción - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, Belinda León, ha destacado hoy, día 21, durante la visita a las instalaciones de la Fundación Laboral de la Construcción, "el papel trascendental de esta entidad en la difusión, coordinación y colaboración en los procesos y métodos formativos".

"Nuestra colaboración se sigue consolidando en beneficio de la prevención de riesgos laborales en el sector de la construcción, así como en el desarrollo de la investigación en este ámbito", ha celebrado. Uno de los objetivos prioritarios del Gobierno de La Rioja, ha recordado, "es impulsar la mejora de las condiciones de trabajo en el sector de la construcción a través del avance en el desarrollo de procesos más seguros para los trabajadores y la mejora del capital humano que presta sus servicios para conseguir reducciones de los índices de siniestralidad".

En este sentido, la Estrategia Riojana de Seguridad y Salud Laboral en el Trabajo (ESST) es la hoja de ruta hasta 2028. León, que ha estado acompañada por el presidente de la Fundación Laboral de la Construcción en La Rioja, Carlos del Rey, y la directora general de Trabajo y Salud Laboral, Pilar Simón, ha enmarcado el nuevo convenio entre ambas entidades para este año 2026, dotado de 135.000 euros -10.000 euros más que en 2025-, en "la necesidad de establecer un marco de fórmulas de colaboración para la consecución de fines comunes".

En este sentido, son cinco las líneas de colaboración dirigidas a la prevención de riesgos laborales. En primer lugar, están previstas 415 visitas técnicas a obras de construcción con la finalidad de promover e impulsar las buenas prácticas en prevención de riesgos laborales y verificar las condiciones de seguridad existentes.

Los técnicos evalúan el grado de cumplimiento de la normativa en materia de Ley de Prevención de Riesgos Laborales de las empresas y trabajadores autónomos acogidos al convenio, que voluntariamente lo hayan solicitado, o bien aquellas otras empresas que de forma excepcional lo solicitan. Del mismo modo, se contemplan 104 visitas informativas y de control a obras sin proyecto, para promover e impulsar las buenas prácticas en prevención de riesgos laborales e informar de las condiciones de seguridad existentes a sus participantes.

Los técnicos analizan el grado de cumplimiento de la normativa en materia de Ley de Prevención de Riesgos Laborales, informando de las posibles deficiencias y sugiriendo el modo de subsanarlas. De forma periódica, la Fundación Laboral de la Construcción comunica al Servicio de Salud Laboral los datos de las obras visitadas para su control y seguimiento.

En tercer lugar, se recoge la implantación de la Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC) en la Comunidad Autónoma de La Rioja, de acuerdo con lo establecido en el VII Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción, facilitando que la mayoría de los trabajadores del sector puedan disponer de la misma.

Este documento expedido por la Fundación Laboral de la Construcción constituye una forma de acreditar, entre otros datos, la formación específica recibida, así como la categoría profesional y los periodos de ocupación en las distintas empresas en las que vaya ejerciendo su actividad una persona empleada. La tarjeta caduca a los cinco años de su emisión.

Por último, el convenio prevé 43 actuaciones de homogeneización, homologación, control y revocación de las actividades formativas en el sector de la Construcción y otras 43 pertenecientes al sector metal. En ambos casos, se realiza un seguimiento de las acciones formativas impartidas por las entidades, visitas de supervisión de las acciones formativas y una comunicación de los incumplimientos y de las incidencias detectadas.

FORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN, INVESTIGACIÓN

El Gobierno de La Rioja, a través de la Dirección General de Trabajo y Salud Laboral, presentó a principios de este año 2026 una programación con 33 acciones formativas (15 cursos, 13 talleres y 5 jornadas técnicas) sobre gestión de emergencias, seguridad en maquinaria industrial, prevención de la violencia en el trabajo e integración de la perspectiva de género.

Asimismo, trabaja por la sensibilización y formación del alumnado de Formación Profesional, mediante charlas y jornadas para preparar a los futuros trabajadores en cultura preventiva; y por la prevención de riesgos psicosociales y salud mental en el trabajo, con cursos y talleres sobre ergonomía, psicosociología, evaluación de riesgos psicosociales y prevención de la violencia laboral.

Las campañas de comunicación y sensibilización social están orientadas a reducir la siniestralidad laboral, informar sobre recursos disponibles y fomentar hábitos seguros en el trabajo. Y el Ejecutivo ha apostado por la promoción de proyectos de mejora ergonómica y riesgos psicosociales, incluyendo exoesqueletos y estudios sectoriales para mejorar las condiciones de trabajo.

Por otro lado, la colaboración con la Universidad de La Rioja, mediante la Cátedra de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, impulsa actividades de formación,investigación, innovación y transferencia de conocimiento en seguridad y salud laboral.

FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN

La Fundación Laboral de la Construcción es una entidad sin ánimo de lucro constituida por la Confederación Nacional de la Construcción, representada en La Rioja por la Asociación de Empresarios de la Construcción, Promoción y Afines de La Rioja (integrada en la Federación de Empresarios de La Rioja) y por las centrales sindicales UGT-FICA y CCOO del Hábitat.

Tal y como consta en sus Estatutos, persigue un fin público vinculado al fomento de la formación de los trabajadores, la investigación, el desarrollo y la promoción de actuaciones tendentes al avance de la salud laboral y la seguridad en el trabajo.

Según la última Memoria de actividades 2025 presentada por el Patronato, la Fundación Laboral de la Construcción de La Rioja formó durante 2025 a un total de 2.339 profesionales, un 34,89 por ciento más que en 2024, a través de la impartición de 59.958 horas de formación, un 50,48 por ciento más que el año anterior, y la ejecución de 260 cursos, un 15,56 por ciento más. En lo que respecta a seguridad y salud, en 2025 se realizaron un total de 517 visitas de asesoramiento preventivo en obra, financiadas por el Gobierno de La Rioja, para acercar la prevención a las pequeñas y medianas empresas del sector.