El Gobierno de La Rioja destina 368.000 euros a mejorar y equipar las instalaciones deportivas municipales

LOGROÑO 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja destina un total de 368.000 euros a mejorar las instalaciones deportivas municipales de 50 municipios riojanos a través de dos líneas de subvenciones cuya resolución se publica hoy, día 3, en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR).

Las ayudas permitirán acometer 69 actuaciones dirigidas tanto a la reparación, conservación y mantenimiento de espacios deportivos, como a la incorporación de nuevo equipamiento para mejorar su uso por parte de la ciudadanía.

En concreto, la primera resolución, correspondiente a la convocatoria para la ejecución de obras de reparación simple, conservación y mantenimiento, cuenta con una dotación de 250.000 euros y beneficia a 28 actuaciones municipales.

Las intervenciones incluyen trabajos de adecuación y reparación de campos de fútbol, frontones, pistas de pádel, pistas polideportivas, gimnasios, vestuarios y otras instalaciones deportivas de titularidad municipal.

Entre las actuaciones subvencionadas se encuentran la pista de atletismo de Calahorra, la reforma de la cubierta e instalaciones del polideportivo de Arnedo, la reparación de diferentes espacios deportivos en Villamediana de Iregua, la sustitución del alumbrado de frontones y pistas deportivas, así como trabajos de mantenimiento de vestuarios, pavimentos, cubiertas, cerramientos y otras instalaciones.

SEGUNDA RESOLUCIÓN

La segunda resolución concede 118.000 euros para la adquisición y dotación de equipamiento deportivo en instalaciones municipales. En este caso, se financian 41 actuaciones en otros tantos proyectos, que contemplan la incorporación de material y equipamiento destinado a gimnasios, pistas de pádel, frontones, pistas polideportivas, parques de calistenia y espacios deportivos de distintos municipios.

Las actuaciones incluyen, entre otras, la instalación de equipamiento de gimnasio y material para espacios deportivos en Baños de Río Tobía y Villamediana de Iregua, la colocación de porterías y canastas, la incorporación de mesas de ping-pong, la mejora de espacios de calistenia y parques biosaludables, así como la adquisición de elementos necesarios para el funcionamiento de las instalaciones.

De este modo, ambas convocatorias permiten atender necesidades de distinta naturaleza en instalaciones deportivas de titularidad municipal, desde actuaciones de conservación y reparación hasta la renovación o incorporación de equipamiento, contribuyendo a mejorar las condiciones de uso de estos espacios y la oferta deportiva de los municipios riojanos.