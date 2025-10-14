El Gobierno de La Rioja entrega las distinciones 'Centro Educativo Deportivo 2024-2025' a quince centros riojanos

Los consejeros de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, y de Educación y Empleo, Alberto Galiana, entregan las distinciones ‘Centro Educativo Deportivo 2024-2025’ - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja ha hecho entrega hoy, día 14, de las distinciones 'Centro Educativo Deportivo 2024-2025', un reconocimiento con el que el Ejecutivo regional premia el compromiso de los centros educativos con la promoción de la actividad física y los valores del deporte entre sus estudiantes.

La iniciativa, impulsada por la Dirección General del Deporte y Juventud, en colaboración con la Fundación Rioja Deporte y con el patrocinio de UNIR, ha sido recuperada este curso con el objetivo de fomentar hábitos saludables y reforzar la presencia del deporte en la vida escolar.

En esta primera convocatoria, 30 centros educativos de la comunidad presentaron su candidatura y 15 de ellos han sido distinguidos como 'Centro Educativo Deportivo 2024-2025'. Cada uno ha recibido 1.000 euros para invertir en materia deportiva, además de una placa acreditativa de su reconocimiento.

El acto de entrega, celebrado esta mañana en la Capilla de La Bene de Logroño, ha estado presidido por el consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, y el consejero de Educación y Empleo, Alberto Galiana, y ha contado con la participación de parte del profesorado de los centros premiados.

Las bases de esta primera convocatoria establecían una valoración de hasta 100 puntos, teniendo en cuenta factores como la elaboración de un Proyecto Deportivo de Centro, la inclusión de actividades físicas y deportivas en el aula y fuera de ella, la figura del Dinamizador Deportivo del Centro, la colaboración con clubes, federaciones o asociaciones deportivas y el grado de participación del alumnado en actividades físicas regulares.

También se valoraban acciones formativas vinculadas al deporte y la salud, la visibilización del deporte adaptado y la diversidad funcional, y la difusión de contenidos deportivos a través de las páginas web o tablones informativos de los centros.

El programa incluye, además, la posibilidad de que los centros distinguidos participen en actividades complementarias organizadas por el Centro Médico del Deporte del C.T.D. Adarraga o la Fundación Rioja Deporte, como charlas sobre salud y ejercicio físico, visitas de deportistas becados o encuentros con equipos riojanos de referencia en el Palacio de los Deportes.

UNIR, por su parte, colabora aportando una red de expertos en áreas como nutrición, medicina deportiva o psicología del deporte, para enriquecer la formación y el acompañamiento de los centros participantes. Junto a los quince centros distinguidos, otros cinco centros educativos han recibido un premio de 200 euros para la adquisición de material deportivo, al haber superado la puntuación mínima establecida en las bases del programa.

El proyecto, tras su recuperación por parte del Ejecutivo riojano, se enmarca en la estrategia del Gobierno de La Rioja para fomentar los hábitos saludables entre los más pequeños, considerando el deporte una piedra angular de la salud y una herramienta esencial para prevenir problemáticas como el sedentarismo, la obesidad, la adicción a las pantallas o los trastornos vinculados a la salud mental.

Con esta iniciativa, el Ejecutivo reafirma su apuesta por una educación integral que combine formación, bienestar y valores sociales a través de la práctica deportiva.

CENTROS DISTINGUIDOS CON LA DISTINCIÓN

C.E.I.P. Ana María Matute (Logroño)

C.E.I.P. Eduardo González Gallarza (Lardero)

C.E.I.P. El Arco (Logroño)

C.E.I.P. José Ortega Valderrama (Pradejón)

C.E.I.P. Sáenz de Tejada (Quel)

C.E.I.P. La Guindalera (Logroño)

C.E.I.P. Obispo Ezequiel Moreno (Alfaro)

C.E.I.P. Villapatro (Lardero)

C.E.O. Villa de Autol (Autol)

C.R.A. Valle Oja-Tirón (Castañares)

C.P.C. Sagrado Corazón de Jesús (Arnedo)

C.P.C. Escolapias - Sotillo (Logroño)

C.P.C. Compañía de María La Enseñanza (Logroño)

C.P.C. Escuelas Pías (Logroño)

C.P.C. San José (Logroño)

Centros premiados con 200 euros por superar los 50 puntos en la valoración

C.E.I.P. Gonzalo de Berceo (Logroño)

C.E.I.P. María Moliner (Casalarreina)

C.E.I.P. San Lorenzo (Ezcaray)

C.E.I.P. Siete Infantes de Lara (Logroño)

C.P.C. Alcaste Las Fuentes (Nalda)

La próxima convocatoria del programa 'Centro Educativo Deportivo' se abrirá durante este mismo mes de octubre, con el objetivo de seguir impulsando el deporte escolar como motor de salud, convivencia y desarrollo personal en la comunidad educativa riojana.

Toda la información práctica sobre el proceso de inscripción y participación se dará a conocer en los próximos días y estará disponible en www.larioja.org/deporte.