El Gobierno de La Rioja estrena una nueva edición de ‘Noches Estrelladas’ en la Reserva de la Biosfera en Enciso dentro del programa festivo de junio - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de La Rioja, a través de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje, ha programado para estos próximos días festivos un amplio abanico de propuestas interpretativas dentro del programa 'Pasea La Rioja', con diferentes actividades gratuitas dirigidas a acercar a la ciudadanía al patrimonio natural, cultural y paisajístico de distintos espacios de la región.

A lo largo del puente, la programación recorrerá diferentes puntos de la geografía riojana con el objetivo de acercar los espacios naturales tanto a la población local como a quienes visitan La Rioja durante estos días. La oferta incluye actividades en la Reserva de la Biosfera de los Valles del Leza, Jubera, Cidacos y Alhama; Alfaro, Arnedillo y Ezcaray, con propuestas adaptadas a distintos públicos e intereses. La programación comenzará el sábado, 6 de junio, con la primera jornada de 'Noches Estrelladas' en la Reserva de la Biosfera de los Valles del Leza, Jubera, Cidacos y Alhama.

La cita inaugural tendrá lugar en Enciso, donde la Agrupación Astronómica de La Rioja acompañará a los participantes en un recorrido por las principales constelaciones visibles en los cielos de este territorio. La actividad permitirá descubrir mitos y leyendas vinculados al firmamento, así como observar planetas, la Luna y otros objetos celestes de interés. Además, la velada contará con música en directo interpretada por violín y viola de la mano de integrantes del Dúo Coppelia, creando una atmósfera única para disfrutar de la observación astronómica.

El domingo, 7 de junio, la programación se trasladará a Alfaro con la actividad familiar 'Mini ruta interpretativa: un paseo entre cigüeñas'. La propuesta permitirá descubrir, desde el Centro de Interpretación de la Reserva Natural de los Sotos de Alfaro, los valores ecológicos de este espacio protegido y conocer de cerca una de las mayores colonias de cigüeña blanca de Europa.

El lunes, 8 de junio, será el turno de 'Arnedillo a vista de pájaro'. Un paseo interpretativo por las Peñas de Arnedillo, en el que, a ritmo geológico, este recorrido invitará a los participantes a viajar por la historia de la Tierra para comprender los movimientos y fuerzas que dieron forma a este singular paisaje. Durante el ascenso por un antiguo sendero se podrán conocer especies emblemáticas como el buitre leonado y disfrutar de una privilegiada panorámica sobre el valle del Cidacos. Y como colofón, la programación concluirá el martes, 9 de junio, con el paseo interpretativo 'Ezcaray más allá del invierno'.

Partiendo desde el casco histórico de la localidad, la actividad permitirá recorrer un paisaje en el que naturaleza, historia y cultura se entrelazan para explicar la evolución de esta villa serrana. A medida que se gana altura, los participantes podrán descubrir cómo los recursos naturales han condicionado la forma de vida de sus habitantes y han contribuido a configurar el paisaje que hoy caracteriza a Ezcaray. Para más información sobre las actividades y para realizar sus respectivas reservas, pueden visitar la página web de https://pasea.larioja.org/actividades o contactar por teléfono al 608 339 319.