El Gobierno de La Rioja estrena una nueva edición de 'Noches Estrelladas' en la Reserva de la Biosfera en Enciso

El Gobierno de La Rioja estrena una nueva edición de ‘Noches Estrelladas’ en la Reserva de la Biosfera en Enciso dentro del programa festivo de junio
El Gobierno de La Rioja estrena una nueva edición de ‘Noches Estrelladas’ en la Reserva de la Biosfera en Enciso dentro del programa festivo de junio - GOBIERNO RIOJANO
Europa Press La Rioja
Publicado: viernes, 5 junio 2026 9:00
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   LOGROÑO, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

   La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de La Rioja, a través de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje, ha programado para estos próximos días festivos un amplio abanico de propuestas interpretativas dentro del programa 'Pasea La Rioja', con diferentes actividades gratuitas dirigidas a acercar a la ciudadanía al patrimonio natural, cultural y paisajístico de distintos espacios de la región.

   A lo largo del puente, la programación recorrerá diferentes puntos de la geografía riojana con el objetivo de acercar los espacios naturales tanto a la población local como a quienes visitan La Rioja durante estos días. La oferta incluye actividades en la Reserva de la Biosfera de los Valles del Leza, Jubera, Cidacos y Alhama; Alfaro, Arnedillo y Ezcaray, con propuestas adaptadas a distintos públicos e intereses. La programación comenzará el sábado, 6 de junio, con la primera jornada de 'Noches Estrelladas' en la Reserva de la Biosfera de los Valles del Leza, Jubera, Cidacos y Alhama.

   La cita inaugural tendrá lugar en Enciso, donde la Agrupación Astronómica de La Rioja acompañará a los participantes en un recorrido por las principales constelaciones visibles en los cielos de este territorio. La actividad permitirá descubrir mitos y leyendas vinculados al firmamento, así como observar planetas, la Luna y otros objetos celestes de interés. Además, la velada contará con música en directo interpretada por violín y viola de la mano de integrantes del Dúo Coppelia, creando una atmósfera única para disfrutar de la observación astronómica.

   El domingo, 7 de junio, la programación se trasladará a Alfaro con la actividad familiar 'Mini ruta interpretativa: un paseo entre cigüeñas'. La propuesta permitirá descubrir, desde el Centro de Interpretación de la Reserva Natural de los Sotos de Alfaro, los valores ecológicos de este espacio protegido y conocer de cerca una de las mayores colonias de cigüeña blanca de Europa.

   El lunes, 8 de junio, será el turno de 'Arnedillo a vista de pájaro'. Un paseo interpretativo por las Peñas de Arnedillo, en el que, a ritmo geológico, este recorrido invitará a los participantes a viajar por la historia de la Tierra para comprender los movimientos y fuerzas que dieron forma a este singular paisaje. Durante el ascenso por un antiguo sendero se podrán conocer especies emblemáticas como el buitre leonado y disfrutar de una privilegiada panorámica sobre el valle del Cidacos. Y como colofón, la programación concluirá el martes, 9 de junio, con el paseo interpretativo 'Ezcaray más allá del invierno'.

   Partiendo desde el casco histórico de la localidad, la actividad permitirá recorrer un paisaje en el que naturaleza, historia y cultura se entrelazan para explicar la evolución de esta villa serrana. A medida que se gana altura, los participantes podrán descubrir cómo los recursos naturales han condicionado la forma de vida de sus habitantes y han contribuido a configurar el paisaje que hoy caracteriza a Ezcaray. Para más información sobre las actividades y para realizar sus respectivas reservas, pueden visitar la página web de https://pasea.larioja.org/actividades o contactar por teléfono al 608 339 319.

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