Gobierno de La Rioja firma dos convenios de acción humanitaria orientados a la mejora de la educación en Líbano y Mali

LOGROÑO 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de La Rioja publica hoy, día 19, dos convenios de cooperación internacional, impulsados por el Gobierno de La Rioja para apoyar intervenciones humanitarias en Líbano y Mali, con una aportación de 100.000 euros para Cruz Roja Española en La Rioja y otros 100.000 euros para UNICEF Comité Español.

Ambos acuerdos se enmarcan en la política riojana de cooperación internacional con el objetivo de reforzar la atención a población vulnerable afectada por conflictos armados, desplazamientos forzosos y crisis humanitarias prolongadas.

Mientras que la intervención de Cruz Roja en Líbano se centra en la cobertura de necesidades básicas de familias desplazadas, el proyecto de UNICEF en Mali busca garantizar el acceso seguro a la educación en zonas gravemente afectadas por la inseguridad.

MÁS DE 19.500 PERSONAS ATENDIDAS EN LÍBANO

El convenio suscrito con Cruz Roja Española en La Rioja permitirá financiar el proyecto 'Apoyo al plan de respuesta de emergencia de la Cruz Roja Libanesa para responder a las necesidades humanitarias inmediatas de la población afectada por la escalada de violencia-Líbano', que la entidad ha desarrollado durante nueves meses, entre octubre de 2024 y junio de 2025.

La actuación ha permitido atender a más de 19.500 personas, priorizando a más de 4.800 familias mediante la distribución de artículos de primera necesidad como kits de higiene, alimentos y apoyo básico en refugios. El proyecto se ha desarrollado en coordinación con el Plan de respuesta de la Cruz Roja Libanesa y el llamamiento de emergencia de la Federación Internacional de la Cruz Roja (FICR).

La escalada de violencia registrada en Líbano, iniciada en octubre de 2023, ha agravado una situación humanitaria marcada por el deterioro socioeconómico, con más de 3,1 millones de personas necesitadas de asistencia y una inflación superior al 200%.

La intervención ha priorizado la atención a mujeres, niños, personas mayores y personas con discapacidad, así como a familias en situación de vulnerabilidad. Mejora de la educación primaria de niños y niñas de entre 6 y 12 años en Mali El convenio firmado con UNICEF Comité Español financia el proyecto 'Escuelas Seguras en Mali', que se desarrolla desde el 1 de enero y hasta el próximo 12 de diciembre del presente año.

Su finalidad es garantizar el acceso a servicios sociales básicos de calidad y mejorar la educación primaria de niños y niñas de entre 6 y 12 años en las regiones de Bandiagara, Douentza y Mopti, las más afectadas por la inseguridad y el cierre de centros educativos.

Mali atraviesa una de las crisis humanitarias más graves de África Occidental, con 7,1 millones de personas que requieren ayuda, más de 330.000 personas desplazadas y 1.788 escuelas cerradas, afectando a más de 536.000 niños y 10.700 docentes.

El proyecto apoyado por La Rioja beneficiará directamente a 10.900 niños y niñas, el 53 por ciento de ellas niñas, y contempla la rehabilitación de 15 aulas, la construcción de 26 aulas semipermanentes, la creación de 12 Centros de Aprendizaje Comunitario y la puesta en marcha de 120 grupos de escucha para educación radiofónica. La intervención incluye también apoyo psicosocial para la infancia, acciones de sensibilización en derechos y cultura de paz en 29 comunidades y la formación de 174 docentes para mejorar la calidad educativa en contextos de emergencia.