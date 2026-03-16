Gobierno de La Rioja y gasolineras abordan consecuencias y riesgos en el mercado del gas por la guerra de Irán

Gobierno de La Rioja y Asociación de Estaciones de Servicio abordan las consecuencias y los riesgos de la guerra de Irán en el mercado del gas. - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, Belinda León, ha abordado este lunes, junto a la presidenta de la Asociación de Estaciones de Servicio de La Rioja, Ana Benés, las consecuencias y los potenciales riesgos que entraña en el mercado del gas el conflicto bélico iniciado en Irán.

Acompañada por el director general de Empresa, Energías e Internacionalización, Amadeo Lázaro, y el gerente de la ADER, Luis Pérez Echeguren, León ha solicitado "unidad en este momento e ir de la mano con los sectores afectados, escuchando los retos o riesgos que afrontan".

Una escalada del conflicto, ha señalado, puede ocasionar "inflación, aumento de los tipos de interés, aumento de la cesta de la compra y, en definitiva, empobrecimiento de los ciudadanos".

En este contexto, "el margen de maniobra de las comunidades autónomas no es muy amplio, porque las competencias son estatales, pero queremos estar en contacto directo con los ministerios para que tengan la información de primera mano de lo que está sucediendo en nuestra economía", ha destacado.

No obstante, como se destacó la Consejería de Hacienda en el último pleno del Parlamento de La Rioja, la Comunidad actuará si la inflación va más allá del 3 %, deflactando el IRPF. Frente a esta situación, "no se pueden tomar medidas individualmente". "Es importante tener esta reunión hoy, pero también con otros sectores, como el agroalimentario, el industrial, etc.", ha emplazado.

Por su parte, Ana Benés ha explicado que este sector supone "el primer eslabón de la cadena y el primero en verse afectado por este aumento del precio del petróleo".

"No es una cuestión de alarmar, pero sí de ir de la mano para trasladar nuestro pensamiento y malestar a quien que corresponda. Es la tercera semana y aun no se ha hecho nada, cuando ya tenemos la experiencia de lo que sucedió hace cuatro años", ha recordado.

Aunque la semana pasada "se habló de medidas del Gobierno central, de Europa, para introducir nuevas reservas existentes en el mercado para poder paliar, de cierta manera, este crecimiento de los precios, pero no se está dando".

"El petróleo estaba aumentando esta mañana en casi un 3% y tal vez no de una manera tan agravada como en los días anteriores, pero sigue subiendo", ha concluido.