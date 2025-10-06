El Gobierno de La Rioja impulsa un concurso escolar para sensibilizar sobre el acogimiento familiar - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja, a través de la Dirección General de Servicios Sociales e Instituto de la Igualdad de la Consejería de Salud y Políticas Sociales, ha puesto en marcha un concurso para sensibilizar sobre acogimiento familiar. Esta iniciativa, dirigida a estudiantes riojanos de 5º y 6º de Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional de los centros educativos de La Rioja, tiene como objetivo visibilizar a los niños, niñas y adolescentes que viven en acogimiento familiar y sensibilizar a la sociedad sobre esta importante medida de protección.

El certamen invita a los participantes a expresar, a través de diferentes formatos creativos: relato corto, poesía, cómic, vídeo o cortometraje, spot publicitario, cartel o ilustración digital o a mano y canción o composición musical, su visión sobre el acogimiento familiar y su importancia para los niños y niñas que lo necesiten. Esta medida de protección ofrece a los menores un hogar, un entorno de apoyo, estabilidad y afecto cuando no pueden permanecer con su familia de origen.

La propuesta recomienda a los participantes investigar testimonios reales, campañas de sensibilización y experiencias de acogimiento para ofrecer una perspectiva más profunda y humana sobre el impacto del acogimiento que ayudará a sensibilizar a la sociedad, mostrando la importancia del acogimiento familiar de una manera más cercana y familiar. Se establecen tres categorías de participación:

Categoría A: 5º y 6º de Primaria.

Categoría B: 1º a 4º de la ESO.

Categoría C: Bachillerato y Formación Profesional.

Cada concursante podrá presentar un único trabajo en su categoría correspondiente y se otorgarán tres premios dotados con 900 euros para el primer premio, 600 y 300 euros para el segundo y tercer premio, respectivamente, independientemente de la modalidad de participación. Los trabajos deberán presentarse en formato digital a través de la web del Gobierno de La Rioja: www.larioja.org/acogimientofamiliar.

Con este concurso se pretender acercar a la comunidad educativa y la sociedad riojana la realidad del acogimiento familiar, una medida que garantiza que los niños y niñas que lo necesitan puedan crecer en un entorno seguro, con cariño y estabilidad. Se trata de sensibilizar, pero también de fomentar una cultura del acogimiento que dé respuesta a las necesidades de los menores más vulnerables.

Las familias acogedoras desempeñan un papel fundamental al ofrecer a los menores un hogar cuando más lo necesitan. Su compromiso es una muestra de solidaridad y de cuidado colectivo que merece todo nuestro reconocimiento. Con esta iniciativa se transmite a la ciudadanía que acoger transforma vidas, tanto de los niños y niñas como de quienes les ofrecen su apoyo.

MEDIDA DE PROTECCIÓN URGENTE, TEMPORAL O PERMANENTE

El acogimiento familiar es una de las principales medidas de protección de la infancia, recogida en la Ley 1/2006 de Protección de Menores de La Rioja, y puede ser de urgencia, temporal o permanente, dependiendo de las circunstancias del menor y de su familia.

La convocatoria puede consultarse en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR), donde se recogen los requisitos de participación, categorías, modalidades y criterios de valoración.

La Consejería de Salud y Políticas Sociales del Gobierno de La Rioja desarrolla, desde hace años, el programa de acogimiento familiar para niños y niñas cuya guarda o tutela la ostenta la Administración Pública. En su compromiso con esta fórmula, como medida idónea para el desarrollo de los niños y niñas que se encuentran en el sistema de protección de menores, el Gobierno de La Rioja ha realizado varias acciones para potenciarlo durante esta legislatura como, por ejemplo, la puesta en marcha del Estatuto Riojano de las Personas Acogedoras, con nuevas formas de acogimiento familiar ('Un curso en familia' y 'Acogimiento en fines de semana y vacaciones') y otras acciones impulsadas para incentivar el número de familias acogedoras en La Rioja.