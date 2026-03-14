Gobierno de La Rioja impulsa la promoción internacional del vino apoyando la presencia agrupada de 31 bodegas en Prowein

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LOGROÑO, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja estará presente en una nueva edición de la feria internacional del vino ProWein, que se celebra del 15 al 17 de marzo en Düsseldorf (Alemania), con un estand institucional que reunirá a 31 bodegas de la comunidad autónoma bajo una acción de promoción destinada a reforzar la presencia del vino de la DOCa Rioja en mercados estratégicos y generar nuevas oportunidades de negocio.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente organiza por undécima vez la participación agrupada en esta cita de referencia mundial, con un espacio expositivo de 308 metros cuadrados, diseñado para mostrar la diversidad y calidad de los vinos riojanos ante importadores, distribuidores y profesionales del sector procedentes de más de un centenar de países. El estand institucional contará con dos modalidades de participación.

Por un lado, 29 bodegas dispondrán de un expositor individual con espacios específicos, de entre 4 y 5 metros cuadrados, para la promoción directa de sus vinos y el establecimiento de contactos profesionales. También se habilitará una zona de trabajo equipada con mesas y espacios de encuentro que permitirá a las bodegas mantener reuniones comerciales con operadores internacionales.

Por otro lado, 28 bodegas compartirán una zona expositora común en la que los profesionales podrán catar 53 referencias de vino, 35 tintos y 18 blancos. En este espacio se presentarán exclusivamente vinos elaborados con variedades minoritarias o vinos de guarda, con añadas anteriores a 2019, con el objetivo de poner en valor la singularidad y diversidad del patrimonio vitivinícola riojano.

Después de facilitar la asistencia en la Barcelona Wine Week y la Wine Paris, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente invertirá 204.771 euros en esta nueva acción promocional con la que se apoya la presencia de las bodegas riojanas en las principales ferias del sector vitivinícola a nivel nacional e internacional.

El estand de La Rioja, diseñado por la empresa riojana Global Lles, pondrá a disposición de los visitantes fichas de cata junto a cada vino expuesto, así como libretas de cata en formato digital mediante códigos QR con información sobre las bodegas y los vinos participantes. Además, se facilitará material promocional sobre la oferta turística de la comunidad para reforzar la conexión entre vino, territorio y enoturismo. Las bodegas de La Rioja que estarán presentes con estand individual son: