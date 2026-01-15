El Gobierno de La Rioja inicia las obras de reforma interior del Ateneo Riojano

LOGROÑO 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja ha iniciado las obras de reforma interior del Ateneo Riojano, ubicado en el número 1 de la calle Muro de Cervantes, en la primera planta de un edificio catalogado del centro histórico de Logroño. La actuación cuenta con una inversión de 205.463,32 euros y un plazo de ejecución de siete meses.

La obra, promovida por el Servicio de Promoción Cultural de la Dirección General de Cultura, tiene como objetivo mejorar las condiciones de uso, accesibilidad y confort del espacio, manteniendo su actual actividad cultural.

La intervención consiste en una reforma interior que no modifica ni la volumetría ni la estructura del edificio, catalogado como Construcción de Orden III por el Plan General Municipal de Logroño. Los trabajos permitirán actualizar las instalaciones, reorganizar los espacios y eliminar barreras arquitectónicas, adecuando el Ateneo a las necesidades actuales sin alterar su valor patrimonial.

El proyecto contempla la creación de una sala específica de exposiciones, la delimitación de un despacho, la mejora de los recorridos interiores y la adecuación integral de los aseos, que pasarán a ser accesibles.

Asimismo, se renovarán revestimientos, carpinterías interiores e instalaciones de fontanería, saneamiento, electricidad, ventilación y climatización, incorporando soluciones que mejoran el comportamiento acústico del conjunto.

La reforma se desarrolla respetando la configuración original del inmueble, cuya fachada y elementos exteriores se mantienen intactos. Con una superficie construida cercana a los 300 metros cuadrados, el Ateneo seguirá albergando salas de reunión, espacios administrativos y áreas destinadas a actividades culturales como conferencias, presentaciones de libros y exposiciones, consolidando su papel como referente cultural en La Rioja.