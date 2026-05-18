El Gobierno de La Rioja invierte más de 443.700 euros en una nueva plaza en San Millán de la Cogolla - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja invierte más de 443.700 euros en una nueva plaza en San Millán de la Cogolla dentro de su "firme compromiso con el medio rural".

Esta inversión equivale al 90% del presupuesto de ejecución de un proyecto que servirá para transformar un solar en desuso en un amplio espacio público para la estancia y la celebración de eventos al aire libre.

El consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, y el alcalde de San Millán de la Cogolla, Ismael Maestro, acompañados del director general de Política Local y Lucha contra la Despoblación, Óscar León, han suscrito este lunes el convenio para financiar las obras de construcción de una plaza multiusos en San Millán de la Cogolla.

Un trabajo en el que el Gobierno de La Rioja invertirá un total de 443.751,18 euros, que representan el 90 por ciento del presupuesto de ejecución.

Este proyecto, cuyo importe asciende a 493.056,87 euros y que contará con un plazo de ejecución de siete meses, permitirá transformar un solar actualmente en desuso de 1.100 m 2 , ubicado en el número 48 de la calle Mayor, en un amplio espacio público para la estancia y disfrute de los vecinos y visitantes, así como para la celebración de eventos al aire libre.

"Se trata de una actuación que va a cambiar la forma de vida del propio pueblo, que va a disponer de un lugar de encuentro multiusos, con espacio cerrado y abierto, con escenario, zona verde y con unas vistas inmejorables a este entorno espectacular", ha señalado el consejero.

En este sentido, Osés ha subrayado el firme compromiso del Gobierno de La Rioja por seguir financiando a todos y cada uno de los municipios riojanos para la puesta en marcha de nuevos servicios públicos que contribuyan a mejorar la calidad de vida y bienestar de los riojanos, así como el progreso social y cultural, y la defensa del patrimonio rural.

Por su parte, el alcalde ha agradecido la colaboración del Gobierno de La Rioja para hacer realidad este proyecto "transcendental para el futuro de nuestro municipio que nos va a permitir contar con una gran plaza pública, un aparcamiento con 10 plazas, y un espacio accesible para todos los vecinos y visitantes".

CÓMO VA A SER LA PLAZA.

El diseño de la plaza ha sido concebido desde el máximo respeto al entorno, garantizando la integración de los elementos históricos y la apertura de visuales hacia el Monasterio de Yuso y el paisaje del valle.

Para salvar el desnivel natural de más de seis metros entre la calle Mayor y la calle Corrales, se ha diseñado una solución escalonada en diferentes niveles conectados entre sí.

En la parte superior, a la altura de la calle Mayor, se ampliará la calzada para generar una nueva zona de aparcamiento organizada para vehículos y bicicletas.

Bajo esta ampliación, se creará un porche abierto sustentado por pilares que ofrecerá una zona de sombra y refugio para los usuarios en el nivel inferior.

El núcleo principal de la plaza se desarrollará en el nivel inferior, donde se habilitará una amplia zona de esparcimiento, que contará con una plataforma-escenario fija destinada a la celebración de actividades culturales y eventos.

El escenario estará protegido por una cubierta ligera de madera laminada y acabado en cobre envejecido. Para garantizar la accesibilidad universal, se construirá una nueva escalera urbana desde la calle Mayor y una rampa peatonal de suave pendiente desde la calle Corrales.

Toda la zona será pavimentada con adoquín envejecido y baldosas de hormigón. Se aprovechará esta obra para soterrar las redes de electricidad y telecomunicaciones, eliminando así el impacto visual del cableado aéreo actual.

La actuación ha previsto proteger y poner en valor los muros de piedra existentes en el solar, que se reforzarán y se mantendrán visibles para conservar la esencia arquitectónica del municipio. Por último, se instalará iluminación LED, mobiliario urbano, área de asadores y zona ajardinada en todo el entorno.