El Gobierno de La Rioja licita el servicio de gestión e instalación de Puntos Violetas en municipios riojanos - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 1 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja ha publicado en la Plataforma de Contratación de la Comunidad Autónoma la licitación del servicio de gestión e instalación de espacios libres de violencia hacia las mujeres en municipios riojanos, conocidos como Puntos Violetas.

Se hace con el objetivo de seguir reforzando la prevención, sensibilización y atención ante situaciones de violencia sexual y agresiones sexistas en fiestas patronales, eventos culturales y espacios de ocio de toda la región.

La licitación, impulsada por la Consejería de Salud y Políticas Sociales a través de la Dirección General de Servicios Sociales e Instituto de la Igualdad, cuenta con un presupuesto base de licitación de 17.617,60 euros, IVA incluido, y un valor estimado de 29.120 euros, contemplando una duración inicial de 12 meses y la posibilidad de prórroga por otros 12 meses más.

El contrato permitirá la gestión e instalación de estos espacios seguros destinados a la información, sensibilización y prevención frente a agresiones sexistas, así como a la ayuda y primera orientación a posibles víctimas de cualquier tipo de agresión sexual.

Los Puntos Violetas funcionan como un primer recurso de atención y acompañamiento, además de trasladar a la ciudadanía un mensaje claro de rechazo a cualquier forma de violencia contra las mujeres.

Las actuaciones están dirigidas a la sociedad riojana en general, y especialmente a la población joven, promoviendo el disfrute de espacios festivos y de ocio desde el respeto, el buen trato y la igualdad.

Además de la atención directa, estos espacios ofrecen información sobre los recursos y servicios disponibles en La Rioja en materia de igualdad y violencia de género, así como orientación inicial ante situaciones de discriminación o agresión.

Desde Igualdad consideran fundamental mantener este servicio por los buenos resultados obtenidos en los últimos años y por la creciente demanda de los municipios riojanos.

En 2024 se consolidó esta red con la instalación de 26 Puntos Violetas en 18 municipios de La Rioja y un total de 112 horas de servicio, coincidiendo principalmente con el periodo estival y las principales celebraciones festivas.

El nuevo contrato mantiene esa línea de trabajo y prevé que cada Punto Violeta esté atendido por personal especializado en igualdad y violencia de género, además de incorporar criterios de calidad como la remisión de informes de incidencias tras cada actuación, formación adicional del personal y la realización de dinámicas lúdicas de prevención dirigidas especialmente a la ciudadanía joven.

Con esta actuación, el Gobierno de La Rioja reafirma su compromiso con la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y con la construcción de espacios públicos más seguros, accesibles y libres de violencia, reforzando la colaboración con los ayuntamientos riojanos para seguir avanzando en la prevención y erradicación de la violencia machista desde la sensibilización, la información y la atención temprana.