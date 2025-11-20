El Gobierno de La Rioja participa en la feria IBTM World 2025 que se celebra en Barcelona - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja participa en la feria IBTM World 2025 que se lleva a cabo desde el pasado martes y hasta hoy, 20 de noviembre, en Barcelona.

Esta muestra, orientada a la promoción del turismo de incentivos y congresos, es un foro internacional de primer nivel en el que el ejecutivo riojano fortalece la imagen de La Rioja como escenario congresual con amplios espacios y experiencias.

Con un área de información, atendida por personal de Riojaforum y del Área de Información y Acogida del Gobierno de La Rioja, se mantienen reuniones ejecutivas con profesionales nacionales e internacionales interesados en incluir el territorio como su próximo destino a comercializar en el sector MICE, de incentivos, reuniones, eventos y congresos.

Además, la oferta turística congresual riojana se complementa durante estas entrevistas B2B que se realizan a lo largo de estas tres jornadas de trabajo, con la amplia oferta riojana en el área de la cultura, el enoturismo, la gastronomía, la naturaleza o los maravillosos entornos de turismo rural o la riqueza histórico- patrimonial con los que cuenta el territorio.

IBTM World 2025 es un evento internacional especializado de gran importancia para el sector turístico MICE que en la pasada edición registró 15.000 profesionales y más de 100 países registrados.