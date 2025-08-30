El Gobierno de La Rioja participa en la XII edición del Museumsuferfest en Frankfurt con el objetivo de mostrar su oferta turística y atraer visitantes del mercado alemán - GOBIERNO DE LA RIOJA

Con el objetivo de mostrar su oferta turística y atraer visitantes del mercado alemán

LOGROÑO, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Turismo y Promoción Territorial, Virginia Borges, participa este fin de semana en el Museumsuferfest donde La Rioja participa dentro del espacio "Spanien am Main" ("España en el Meno") con un espacio de información turística y un lugar donde se llevarán a cabo numerosas catas de vino institucional de Viña Grajera.

Esta acción, dirigida a público general, tiene lugar durante todo el fin de semana en las riberas del Río Meno en Frankfurt.

A lo largo de este evento de promoción directa, La Rioja hará especial hincapié en el turismo cultural e idiomático que posee la región, haciendo también referencia a las amplias posibilidades turísticas del territorio en torno al turismo del vino, la gastronomía, el turismo rural, la riqueza histórico cultural y patrimonial, el turismo de congresos o las actividades deportivas y de naturaleza.

El Gobierno de La Rioja participa en esta acción que combina arte y cultura, música y gastronomía, en un espacio dominado por el río Meno y los museos.

Allí, la región apostará por mostrar que somos un territorio excepcional en el que disfrutar de los mejores vinos y de una deliciosa gastronomía que nos transporta a sinceros sabores marcados por la tradición de una de las más prestigiosas regiones vitivinícolas del mundo.

Con el objetivo de atraer al público alemán, para el Gobierno de La Rioja la participación en acciones de promoción, ferias y de destacada proyección internacional supone una herramienta imprescindible para posicionar turísticamente a la región y atraer a turistas y visitantes.