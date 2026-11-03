El Gobierno de La Rioja potencia la identidad de la Reserva de la Biosfera y promueve acciones de conservación - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, Noemí Manzanos, ha presidido en el salón de plenos del Ayuntamiento de Munilla, la reunión de la Junta Directiva de la Reserva de la Biosfera de los Valles del Leza, Jubera, Cidacos y Alhama en la que se ha expuesto el balance de las inversiones realizadas para la conservación del medio natural, la gestión y el mantenimiento del patrimonio paleontológico, la mejora de las infraestructuras turísticas y el desarrollo de actuaciones dirigidas a erradicar especies exóticas invasoras.

Noemí Manzanos ha agradecido la participación de todas las entidades y agentes implicados para "potenciar la identidad de marca de la Reserva bajo el distintivo de la sostenibilidad", llevando a cabo iniciativas y proyectos que se enmarcan dentro de las cuatro líneas estratégicas fijadas en el Plan Decenal de la Reserva de la Biosfera de La Rioja (2024-2033).

Además del balance de actuaciones, otro de los puntos que se ha abordado en el orden del día ha sido la nueva Estrategia Riojana de Paleontología, un documento marco elaborado tras un amplio proceso participativo con ayuntamientos, investigadores y agentes socioeconómicos del territorio de la Reserva riojana. El objetivo es "impulsar una gestión integrada y coordinada del patrimonio paleontológico de La Rioja y de todos los actores implicados, que permita garantizar la protección, la conservación y la puesta en valor de este recurso, potenciando su papel como activo de desarrollo sostenible del territorio", ha indicado la consejera.

La estrategia, que será aprobada por el Gobierno de La Rioja, se concretará a través de la elaboración de planes operativos de gestión de carácter bienal que establecerán las actuaciones a ejecutar y la administración responsable de llevarlas a cabo.

La consejera, acompañada en la sesión ordinaria por el director general de Medio Natural y Paisaje y vicepresidente del órgano gestor, Ignacio Sáenz de Urturi, ha recordado que fue el 9 de julio de 2003 cuando la UNESCO declaró, a solicitud del Gobierno de La Rioja, la Reserva de la Biosfera los Valles del Leza, Jubera, Cidacos y Alhama "como espacios en los que se busca encontrar el equilibrio entre el hombre y su entorno". El pasado octubre de 2024 La Rioja renovó esta condición por espacio de otros diez años.

La Junta Directiva de la Reserva de la Biosfera de La Rioja se completa con nueve vocales pertenecientes a las direcciones generales de las tres Consejerías competentes en materia de Agricultura y Ganadería, Calidad Ambiental, Cambio Climático y Agua, Desarrollo Rural, Conservación de la Naturaleza y Planificación, Urbanismo y Vivienda, Modernización y Reto Demográfico, Cultura, Turismo y Política Local.

Asimismo, tienen voz en la directiva los cuatro valles que integran la Reserva a través de los municipios de Clavijo, Ocón, Munilla y Cornago, que ejercen esta representación durante el ejercicio 2026. Cuenta también con dos representantes de los Grupos de Acción Local y otros dos de asociaciones vinculadas al desarrollo turístico, así como a la conservación de la cultura y el patrimonio.