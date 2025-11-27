El Gobierno de La Rioja promueve una jornada para potenciar el emprendimiento empresarial en Arnedo

El gerente de la ADER, Luis Pérez Echeguren, inaugura la jornada de emprendimiento y comercio Impulsa Arnedo - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja, a través de EmprendeRioja y con la colaboración del Ayuntamiento de Arnedo, ha celebrado hoy, día 27, una jornada para potenciar el emprendimiento empresarial con impacto en la ciudad riojabajeña.

El gerente de la ADER, Luis Pérez Echeguren, que ha inaugurado el evento junto a la alcaldesa de Arnedo, Rosa Herce, ha destacado que "emprender no es solo tener una idea, sino rodearte de las personas adecuadas, aprender de su experiencia y transformar el impulso en acción". Así, Impulsa Arnedo ha nacido como una estrategia para "situar a las personas en el centro, conectando lo local y lo global, y convirtiendo la colaboración en crecimiento".

Pérez Echeguren ha recordado que jornada se ha celebrado en el marco del Plan EmprendeRioja, impulsado por la agencia de desarrollo y la FER, y dotado con 30 millones de euros, con el gran objetivo de "convertir a La Rioja en la mejor tierra para emprender y consolidar un proyecto empresarial".

En este mismo contexto, ha recordado que el Ejecutivo regional ha destinado 1 millón de euros a la convocatoria de subvenciones para la promoción de emprendedores en 2025, con ayudas que pueden alcanzar hasta el 75 por ciento de la inversión en municipios de menos de 500 habitantes. Asimismo, el gerente de la ADER ha subrayado que cualquier persona interesada en iniciar un proyecto en la localidad puede acudir al punto de información habilitado en el Ayuntamiento de Arnedo, donde recibirá asesoramiento a través del Plan EmprendeRioja.

Durante la jornada, ocho emprendedores locales han compartido sus ideas de negocio y el experto en desarrollo personal y liderazgo, Fernando Tobías, ha impartido un taller sobre cómo trabajar una idea, dirigido principalmente a alumnado de 6.º de Primaria que está desarrollando un proyecto de venta para su viaje de estudios. Además, Laura Martínez (Despeina tu Mente) y Laura Carreras (Innoflower) han participado como ponentes invitadas.