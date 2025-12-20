El Gobierno de La Rioja reconoce a Vinarchy Spain y a la Jefatura Provincial de Tráfico por sus planes de movilidad

Entrega de reconocimientos a la empresa Vinarchy Spain y a la Jefatura Provincial de Tráfico - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, ha reconocido a la empresa Vinarchy Spain y a la Jefatura Provincial de Tráfico por la implantación de planes de movilidad segura y sostenible.

La consejera Belinda León, acompañada por la jefa provincial de Tráfico de La Rioja, Beatriz Zúñiga, y la directora general de Trabajo y Salud Laboral, Pilar Simón, ha hecho entrega de los reconocimientos en el Centro Tecnológico 'La Fombera'.

León, tal y como ha trasladado el Gobierno riojano, ha destacado que "el desarrollo de estos planes reduce los riesgos y contribuye a que los entornos de trabajo sean espacios más saludables".

El distintivo Seguridad Laboral Vial La Rioja, ha explicado, "no es solo un diploma o un sello, sino la prueba de que cuando las empresas y entidades se implican en este ámbito, se mejora la seguridad".

León ha incidido en que la prevención "es una responsabilidad colectiva". "Del Gobierno, de los sindicatos, de las organizaciones empresariales y, por supuesto, de cada trabajador y trabajadora", ha explicado. Y "este acto se enmarca en la Estrategia de Seguridad y Salud en el Trabajo de La Rioja 2025-2028, acordada entre todas las partes".

"Cuidar cómo nos movemos, cómo llegamos y cómo volvemos a casa es cuidar también de nuestro bienestar físico, mental y social", ha asegurado León. Así, con esta iniciativa que prima la seguridad laboral vial, "damos un paso más hacia una Rioja más segura, más sostenible y más comprometida con las personas".

El proyecto Circula Seguro, impulsado por el Gobierno de La Rioja con la colaboración de la Dirección General de Tráfico (DGT), busca reconocer públicamente a aquellas empresas y organizaciones ubicadas en La Rioja que favorecen y mejoran la conciencia de la sociedad riojana en general, y de las empresas y organizaciones en particular, sobre la importancia de la movilidad segura y la seguridad vial en el trabajo.