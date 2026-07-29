El Gobierno de La Rioja refuerza su modelo económico con el Plan Talento 2026-2028 dotado con 405,8 millones de euros - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, Belinda León, ha destacado este miércoles, en la presentación del Plan de Atracción, Retención y Estabilización del Talento de La Rioja 2026-2028, que el ejecutivo autonómico movilizará 405,8 millones de euros "en infraestructuras tractoras, formación, apoyo a universidades e institutos de investigación así como a clústeres sectoriales, además de para reforzar las políticas de I+D+i, con el objetivo de incrementar la competitividad del tejido empresarial riojano, ya que el talento es un factor determinante en este contexto".

Se trata del último de los planes que conforman el despliegue de la Estrategia Económica de La Rioja, concebida como la hoja de ruta para el desarrollo económico de nuestra comunidad en los próximos años apoyados en cinco grandes herramientas sobre las que impulsar el desarrollo económico de la región.

El Gobierno de La Rioja presenta este Plan como una estrategia integral que, por primera vez coordina de forma unificada las políticas de generación, atracción, retención y estabilización de capital humano en la región. Así, la iniciativa nace como respuesta a la necesidad de retener el talento que forma, especialmente entre los jóvenes cualificados.

Para lograrlo, se ha diseñado una hoja de ruta articulada en 4 pilares y 28 acciones que buscan revertir la fuga de jóvenes cualificados y posicionar a la región como territorio de referencia para el talento en España.

"El verdadero reto que queremos asumir no está solo en generar talento, sino en fijarlo, desarrollarlo y convertirlo en un activo competitivo estable para el territorio", ha añadido la consejera durante la presentación.

CUATRO OBJETIVOS CON METAS CONCRETAS PARA 2028.

El Plan se articula en torno a cuatro objetivos estratégicos, cada uno con indicadores medibles y metas cuantificadas para el horizonte 2028:

Construir un ecosistema de talento sólido y colaborativo: Consolidar un ecosistema regional de talento que integre a empresas, sistema educativo, sistema CTI, clústeres (como instrumentos de generación, desarrollo y conexión del talento con el tejido productivo) administración y sociedad civil, alineando iniciativas y recursos hacia una visión compartida de largo plazo y reforzando la colaboración, el emprendimiento y la generación de actividad económica y empleo cualificado.

Desarrollar talento alineado con las necesidades del tejido productivo: Reforzar la generación de talento mediante un sistema educativo y formativo de calidad, orientado a las necesidades reales de las empresas y a los perfiles profesionales del futuro, con una mayor conexión entre formación y empresa, facilitando itinerarios formativos y vocacionales que mejoren la empleabilidad y reduzcan los desajustes entre oferta y demanda de talento en La Rioja.

Atraer talento cualificado al territorio: Incrementar la capacidad de La Rioja para atraer talento cualificado, nacional e internacional, en sectores intensivos en conocimiento y de valor añadido, integrando perfiles diversos (STEM, humanidades y ciencias sociales). Se potenciará la visibilidad de las oportunidades profesionales y la propuesta de valor territorial, destacando la calidad de vida, los servicios públicos y el entorno social como elementos diferenciales de atracción.

Retener y estabilizar el talento en La Rioja: Favorecer la retención y la estabilización del talento incorporado al territorio, promoviendo condiciones laborales y profesionales que impulsen la estabilidad, la motivación y la progresión profesional. Se fomentarán políticas empresariales y públicas orientadas a la conciliación, la flexibilidad y la formación continua, lo que contribuye a la competitividad de las empresas y al desarrollo económico y social sostenible de La Rioja.

UNA ARQUITECTURA DE 4 PILARES Y 28 ACCIONES

El Plan se despliega en cuatro pilares estratégicos que cubren todo el ciclo de vida del talento: desarrollo del talento interno y adecuación formativa, atracción y retorno, retención y estabilización, y ecosistema y talento en ciencia, tecnología e innovación (CTI) avanzado.

En conjunto, suman 12 líneas de acción y 28 acciones concretas, diseñadas para dar respuesta a los diez factores críticos identificados en el diagnóstico. El Plan contará con un presupuesto de 405,8 millones de euros para el conjunto de las tres anualidades 2026, 2027 y 2028, destinado a financiar el desarrollo de las acciones.

Entre las medidas más destacadas figuran la creación de una marca territorial y una red de embajadores y prescriptores del talento riojano en el exterior, el desarrollo de incentivos económicos y fiscales para atraer profesionales cualificados, servicios de acogida tipo soft-landing para facilitar la instalación de quienes llegan o retornan, y una plataforma de intermediación avanzada entre talento y empresas.

También se refuerzan la Formación Profesional Dual, las microcredenciales universitarias y los programas de movilidad internacional para el talento joven, junto con el fomento del emprendimiento de base tecnológica y científica.

En cuanto a los focos destacados en la atracción del talento en La Rioja, el Plan incluye el desarrollo de las ciencias de la salud con el nuevo grado de Medicina en la UR y la evolución del CIBIR; los nuevos centros y laboratorios tecnológicos; los centros de supercomputación y el desarrollo e implementación del TECH RIOJA como motor de atracción.

GOBERNANZA COMPARTIDA ENTRE ADMINISTRACIÓN, UNIVERSIDADES Y EMPRESAS.

El Plan se concibe como una política pública en red, liderada por el Gobierno de La Rioja y todos sus entes públicos, universidades, asociaciones empresariales y sindicales, Cámara de Comercio y centros tecnológicos y de investigación.

El Plan incorpora un sistema de seguimiento y evaluación al final de 2028 sobre su pertinencia, eficacia, eficiencia e impacto, con el objetivo de sentar las bases de la planificación de talento más allá de ese horizonte.

El Ejecutivo regional, como ha compartido en el encuentro con los miembros del Consejo Rector de Talento, apuesta por la atracción, formación y retención de talento para la economía riojana, incidiendo en la conexión entre educación y empresa, en la empleabilidad juvenil, el retorno de profesionales y una formación avanzada y tecnológica.

Durante 2026, el Gobierno de La Rioja ha culminado el despliegue de la planificación estratégica de región, dotando a la comunidad de un marco económico moderno, basado en un análisis riguroso y orientado.

"No se trata de documentos huecos, sino de herramientas de ordenación que permiten actuar con coherencia, anticipar decisiones y marcar el destino que queremos para La Rioja", ha apuntado León.

Por primera vez, la comunidad riojana dispone, tal y como destaca León, de "cinco herramientas estratégicas que estructuran la acción económica": Plan de Desarrollo Industrial 2026-2028; Plan de Competitividad del Comercio Minorista de La Rioja 2026-2028; Estrategia 2026-2029 y Plan de Internacionalización 2026-2027; Plan de Atracción, Retención y Estabilización del Talento 2026-2028 y Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2026-2028, enmarcados en la Evaluación S3 2021-2027 y en la revisión del Patrón de Especialización Inteligente.

Estas cinco herramientas constituyen el paraguas de la política económica de La Rioja. Son la visión, la hoja de ruta y la estructura que permite avanzar ordenadamente y guiar la política económica regional.