El Gobierno de La Rioja, a través de Ricari, respaldará el proyecto de los nuevos cines en el centro de Logroño

Archivo - Local donde se ubicarán los cines del centro de Logroño - FC35, CONSULTORES DE CINE, S.L. - Archivo

LOGROÑO, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja, a través de la compañía riojana de inversión Ricari, respaldará el proyecto empresarial de los nuevos cines en el centro de Logroño, cuyas obras comenzarán esta próxima semana y cuya apertura está prevista durante el primer semestre de 2026. La participación de Ricari en la sociedad promotora de este proyecto asciende al 25 por ciento.

La Consejería de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo ha potenciado este año con 2 millones de euros a esta compañía de inversión, participada por el Ejecutivo autonómico a través de la ADER, con el objetivo estratégico de apoyar a iniciativas empresariales con un alto valor significativo para el desarrollo económico de la región.

El proyecto de Presupuestos de La Rioja para 2026, que se tramita en la Cámara regional, contempla una nueva partida de 2 millones de euros para Ricari. El Grupo Embajadores y FC35 Consultores de Cine, con el respaldo del Gobierno de La Rioja, abrirán en 2026 unos nuevos cines en el antiguo local de Roche Bobois, en los números 10-12 de la calle Belchite de Logroño.

Ricari, Desarrollo de Inversiones Riojanas S.A., participada por el Gobierno de La Rioja, es una compañía de inversión fundada en 1990 con el propósito de colaborar en el desarrollo y fortalecimiento de la actividad económica e industrial de La Rioja, así como el apoyo a nuevas iniciativas empresariales.