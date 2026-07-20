Gobierno de La Rioja y UR impulsan un premio de 1.300 euros para los ocho mejores proyectos del programa Erasmus rURal - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, junto a la alcaldesa de Nieva de Cameros, Inmaculada Sáez, y la vicerrectora de Estudiantes y Empleabilidad de la UR, María Ángeles Martínez, ha participado en el VII Encuentro Estudiantes y Tutores: Experiencias para la Integración en el Mundo Rural que ha tenido lugar en la Ermita de la Soledad de la localidad de Nieva de Cameros.

Este encuentro ha reunido a los 12 estudiantes de la Universidad de La Rioja que están realizando prácticas extracurriculares en diferentes entornos rurales de nuestra región durante este verano, al amparo del programa Erasmus rURal, una iniciativa financiada por la Dirección General de Política Local y Lucha contra la Despoblación a la que se destina un presupuesto anual de 50.000 euros.

Esta aportación sirve para abonar una beca mensual por alumno dirigida a cubrir los costes de alojamiento, manutención, desplazamientos u otros que se le pudieran generar al estudiante durante el desarrollo de la práctica. Asimismo, el programa abona los gastos de Seguridad Social de los participantes.

Durante el encuentro, el consejero ha agradecido la colaboración de la Universidad de La Rioja, de los ayuntamientos y de las empresas participantes para hacer realidad un programa que "fomenta el contacto de los alumnos con los vecinos y su arraigo en los municipios, para que conozcan e intercambien su experiencia en el medio rural, que es un territorio lleno de oportunidades".

Por su parte, la vicerrectora ha animado a "los estudiantes a aprovechar esta oportunidad que es única y que va a suponer para ellos pasar un verano diferente y que les va a permitir contactar con mucha gente y venir a vivir a los pueblos".

Para la alcaldesa de Nieva de Cameros, Erasmus rURal "es importante para nuestro pueblo por el trabajo de dinamización que están haciendo los alumnos y por la vinculación que están estableciendo con las personas, lo que nos permite recuperar la memoria de las vivencias de los vecinos".

Ocho de los beneficiarios estudian el Grado en Geografía e Historia; dos, el Grado en Derecho, y los dos restantes cursan el Grado en Trabajo Social y el Grado en Administración y Dirección de Empresas, respectivamente.

Las prácticas se están desarrollando en 11 municipios distribuidos por toda la geografía riojana. Las localidades en las que se están llevando a cabo las mismas son Ábalos, Aguilar del Río Alhama, Briones, Camprovín, Casalarreina, Igea, Laguna de Cameros, Nalda, Nieva de Cameros, Terroba y Ventosa.

Los becados deben residir en el municipio donde se desarrolla la práctica, conocerlo en profundidad y convivir y colaborar con su gente, de modo que puedan verlo como un lugar de oportunidades para el desarrollo de su futuro profesional. Las prácticas tienen una duración de 30 horas semanales, preferentemente de lunes a viernes y en horario de mañana, durante un periodo de 2 meses, siendo la fecha límite de finalización el 31 de octubre de 2026.

Por primera vez, se premian ideas innovadoras basadas en nuevos servicios Como novedad, este año el Gobierno de La Rioja y la UR han impulsado un premio para los ocho mejores proyectos que realizarán los alumnos durante su periodo de formación. Los trabajos galardonados, con una extensión máxima de diez páginas, obtendrán una dotación económica de 1.300 euros, adicionales a la beca.

Este premio reconoce proyectos emprendedores e innovadores basados en un nuevo servicio o proceso que dinamice el territorio, pueda generar empleo y/o mayor atracción al mismo. Se valorará la calidad del proyecto y su viabilidad, el potencial de impacto y la ventaja competitiva.

Un total de 38 alumnos becados esta legislatura En lo que va de legislatura, la Dirección General de Política Local ha destinado un presupuesto de 150.000 euros para hacer realidad el programa Erasmus rURal. Durante este periodo, esta iniciativa ha beneficiado a un total de 38 alumnos de Grado y Máster de la Universidad de La Rioja, que se han formado en instituciones y empresas ubicadas en municipios de hasta 5.000 habitantes con problemas de despoblación.

El objetivo del programa Erasmus rURal es fomentar la vinculación de la población local de diferentes zonas con los espacios rurales, generando nuevas formas de arraigo y vínculo, que impulsen la actividad y creen oportunidades de empleo en el territorio riojano. Asimismo, pretende contribuir al reequilibrio territorial incentivando la llegada de capital humano a los espacios más despoblados para dinamizar su tejido productivo, social e institucional.