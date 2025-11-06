El Gobierno riojano acuerda un paquete de medidas para incentivar el mecenazgo, aún "limitado" en la comunidad

LOGROÑO, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja ha acordado con agentes políticos, económicos, sociales y culturales un paquete de medidas para incentivar el mecenazgo al detectar que es, aún, "limitado" y que existe un "margen de mejora muy importante".

El portavoz del Ejecutivo, Alfonso Domínguez, se ha reunido hoy con representantes de la sociedad civil, grupos políticos, entidades del tercer sector y representantes empresariales, que forman parte del Consejo Riojano del Mecenazgo, para ver "qué se puede hacer para mejorar y profundizar la cultura del mecenazgo".

Y es que, ha explicado, desde el Gobierno de La Rioja se considera que el mecenazgo "puede ser muy importante para el incentivo de determinadas actividades sociales, culturales y deportivas".

Sin embargo, es una actividad que no "despega" en La Rioja. Tal y como ha aportado el también consejero de Hacienda, en el ámbito del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) alrededor de 2.200 riojanos se han aplicado beneficios fiscales de unos 137.000 euros.

"Lo que habla de que todavía tenemos un margen de mejora muy importante para las actividades de mecenazgo", ha dicho anunciado que se ha acordado, en la reunión de hoy, un paquete de medidas.

BANCO DE PROYECTOS

Dentro de éstas, se desplegará "un amplio programa de comunicación y de divulgación de la cultura del mecenazgo y de los beneficios que están adheridos a participar de las actividades, tanto de tipo fiscal como cultural y de tipo social".

También, un Banco de Proyectos (como aportación de la Asociación de la Cultura Riojana) que establecerá una serie de iniciativas culturales, sociales o deportivas a las que se les pondrá "la etiqueta de que pueden ser susceptibles de que los mecenas participen en su financiación".

De este modo se les dará "divulgación" para que la sociedad riojana "las conozca y pueda participar en ellas".

También, la realización de "determinadas mejoras" en la Ley de Presupuestos de la Rioja para el año 2026, declarando como actividades "prioritarias" la Salud, poniendo el acento con la investigación en el ámbito de proyectos oncológicos, y la financiación de actividades de inclusión de personas vulnerables.