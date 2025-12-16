El Gobierno riojano adquiere el Monasterio de San Agustín para aumentar su capacidad de acogida de menores

LOGROÑO, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno riojano ha aprobado, en Consejo de Gobierno, adquirir el Monasterio de San Agustín, por dos millones de euros, a la Orden de los Agustinos para aumentar su capacidad de acogida de menores.

En rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo, Alfonso Domínguez, ha informado de que la capacidad de acogida de menores, de 153, se encontraba ya "al cien por cien" después de haber acogido a diecisiete.

Ahora, ha añadido, existe la previsión de recibir otros siete en cumplimiento del Real Decreto Ley 743/2025, de 26 de agosto, que, a su vez, desarrolla el Real Decreto Ley, 2/2025, de 18 de marzo, aprobado por el Gobierno de España, que activa la redistribución solidaria obligatoria de las comunidades autónomas.

Por ello, se ha decidido, ha explicado, comprar (con la modalidad de alquiler con opción de compra) esta propiedad, de 12.517 metros cuadrados, a la Orden de los Agustinos, para convertirla en centro de acogida dentro del sistema de menores.

El edificio, ha explicado, tendrá una adecuación que consistirá en una intervención "muy pequeña que se realizará en muy poco tiempo". Podrá acoger catorce menores, estará listo "en pocas semanas" y será gestionado por alguna entidad del tercer sector con la que colabora el Gobierno de La Rioja.

Domínguez, por otro lado lado, ha insistido en que el modelo de acogida de menores que llegan a España no acompañados se está ejecutando, por parte del Gobierno central, de manera "impuesta, sin diálogo, sin transparencia y sin la debida colaboración con las comunidades autónomas", lo que "puede llegar a saturar" el modelo de atención.

PARCELA DE 12.514 METROS CUADRADOS

La congregación de Monjas Agustinas se trasladó al monasterio y convento ubicados en el Camino Viejo de Oyón en la década de los años 70 y han permanecido allí hasta finales de este año, con el traslado de las dos últimas hermanas que residían en las instalaciones a la localidad castellonense de Benicassim.

Estas instalaciones cuentan con una superficie total construida de 2.424 metros cuadrados (uso religioso y vivienda) en una parcela total que supera los 12.500 metros cuadrados.