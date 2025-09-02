El Gobierno riojano apela a la fase de tramitación en las Cortes para corregir la "discriminatoria" quita de la deuda

LOGROÑO, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno riojano, pendiente de la aprobación, por parte del Consejo de Ministros, de la condonación de la deuda a las comunidades autónomas, que para La Rioja se cifra en 448 millones de euros, ha apelado a la fase de tramitación en las Cortes Generales para corregirla dado que es "discriminatoria".

El portavoz del Gobierno de La Rioja, Alfonso Domínguez, en rueda de prensa tras la celebración del Consejo de Gobierno, y preguntado por los periodistas, ha insistido en que la propuesta del Gobierno de España es "notoriamente perjudicial para los riojanos".

Así, ha dicho, no les trata "en igualdad con el resto de ciudadanos de otras comunidades autónomas y, particularmente, de los ciudadanos catalanes".

Ha recordado que, desde el primer momento, se ha rechazado desde el Ejecutivo de Gonzalo Capellán "por ser perjudicial, discriminatoria y negativa para los intereses de los riojanos".

En este momento, ha añadido, "todavía estamos a tiempo en dos fases, en la fase de tramitación en el Consejo de Ministros y en la fase de tramitación en las Cortes Generales de que estas condiciones tan negativas que tiene la condonación para los riojanos sean solventadas".

De esta manera, ha indicado, se podría presentar "una propuesta que sea, primero, negociar en foros multilaterales, segundo, que responda al principio de igualdad entre todos los españoles y tercero, que no perjudique a los riojanos".