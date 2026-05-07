El Gobierno riojano aprobará el próximo martes la convocatoria de 1.580 plazas de oferta pública

El consejero de Hacienda, y portavoz del Gobierno, Alfonso Domínguez - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno riojano, Alfonso Domínguez, ha anunciado hoy, en el pleno del Parlamento de La Rioja, la aprobación, el próximo martes en Consejo de Gobierno, de una convocatoria de 1.580 plazas de nuevo acceso dentro de la oferta pública de empleo.

Domínguez ha respondido, en la mañana de hoy, a una interpelación de la diputada de Izquierda Unida, Henar Moreno, que ha salido al estrado con una camiseta de las trabajadoras del primer ciclo de Educación Infantil (antes guarderías) que hoy están en huelga.

Moreno ha reclamado procesos de estabilización, más allá de situaciones con fraude de contratación, y establecer "la fijeza ya" en consonancia con el dictamen de la Unión Europea.

Domínguez le ha informado de que, hoy, y a instancia de La Rioja, se está celebrando una conferencia sectorial, entre las comunidades y el Ministerio, tras la sentencia de la Unión Europea por el exceso de temporalidad en España.

Le ha indicado que, en este encuentro, el Ministerio ha afirmado que "la sentencia no impone la fijeza". Para Domínguez, el Gobierno central "no sabe dónde la da el aire".

En cualquier caso, ha reconocido que "tenemos un problema de temporalidad" en España y, en su opinión, para resolverlo hay que "modificar el sistema de acceso y eliminar la tasa de reposición".

A este respecto, ha apuntado que, desde el Gobierno de La Rioja, sí se tienen competencias en modificar los sistemas de acceso; pero la tasa de reposición la marcan los presupuestos del Estado.

De este modo, y con respecto al acceso, ha señalado: "Yo soy empleado público, accedí a la función pública a través de una oposición que me obligó a estudiar cuatro años diez horas al día".

"Estoy muy orgulloso de aquel tiempo y de haber aprobado mi posición, pero es verdad que la gente joven ya no quiere pasar cuatro años estudiando diez horas al día para trabajar en la administración pública si tiene otros trabajos de mayor remuneración en el sector privado", ha relatado.

Por eso, ha visto: "Tenemos que hacer más atractivo participar en procesos selectivos y entrar a formar parte de la Administración Pública a prestar servicios públicos".

"Ese", ha dicho, "es nuestro reto como administración que tiene las competencias que tiene, modificar la normativa de acceso a la función pública para que sea más atractiva".

"Eso es lo que hacemos, reconocer que tenemos un problema, reducir la temporalidad, modificar nuestro número de acceso a la función pública y, sobre todo, pedirle al Estado que asuma su responsabilidad", ha dicho.

El consejero también ha dicho que "una característica que tiene este Gobierno es ser dialogante y negociador con los representantes de los trabajadores".

Fruto de eso, ha relatado, se ha llegado a 69 acuerdos "por unanimidad con todos los representantes de los trabajadores durante esta legislatura".

Uno de ellos, ha relatado, es la convocatoria de oferta de empleo público "que se aprobará, si así va todo bien, el martes en Consejo de Gobierno y que permitirá publicar 1.580 plazas de nuevo acceso".