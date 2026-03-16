Gobierno riojano y AREF avanzarán en un nuevo paquete legislativo de apoyo a la empresa familiar

Gobierno riojano y AREF crean un grupo de trabajo para avanzar en un nuevo paquete legislativo de apoyo a la empresa familiar - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja y la Asociación Riojana de la Empresa Familiar (AREF) han constituido este lunes el grupo de trabajo en materia de fiscalidad, que analizará y perfilará un futuro paquete legislativo autonómico de apoyo a la empresa familiar.

El objetivo es profundizar en la agenda de medidas y estímulos de impulso fiscal que faciliten el relevo generacional, y la continuidad y el crecimiento sólido de los negocios. El director general de Tributos en funciones, Jesús Ángel Garrido, y la presidenta de la AREF, Carlota González, han encabezado el encuentro.

El compromiso del Gobierno de La Rioja es articular un marco fiscal claro, estable y moderno que acompañe el crecimiento de la empresa familiar, que es el corazón del tejido productivo riojano, facilite su relevo generacional y elimine incertidumbres.

Así, el pasado 1 de enero, vía enmiendas a los Presupuestos de La Rioja 2026 en su tramitación parlamentaria, se incorporó un nuevo incentivo fiscal, el decimocuarto que aprueba el Ejecutivo regional en esta legislatura, dentro de la batería de medidas fiscales sobre los impuestos en los que la Comunidad tiene competencia.

Algo que ha permitido a La Rioja escalar posiciones y situarse como la región que más ha avanzado en competitividad fiscal consolidándose como la tercera CCAA con mejor tratamiento tributario a familias y empresas.

Se trata, en concreto, de la modificación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones para facilitar el relevo generacional en la empresa familiar.

Desde este año, los beneficios fiscales pueden aplicarse cuando el donante tiene 60 o más años, en lugar de los 65 exigidos hasta 2025, o se encuentra en situación de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez.

Este cambio permite adelantar la transición entre generaciones, evitar penalizaciones y garantiza una continuidad más ordenada en la gestión de las empresas familiares.

En este sentido, el foro de colaboración creado este lunes con la AREF permite avanzar en esa dirección con rigor técnico y diálogo permanente.

COLABORACIÓN.

El Gobierno de La Rioja y la AREF mantienen una colaboración estable desde el inicio de la legislatura.

La asociación ya participó activamente en la elaboración de la Ley de Simplificación Administrativa, aportando propuestas para reducir cargas, agilizar trámites y mejorar la calidad normativa.

Ahora se suma este grupo de trabajo sobre fiscalidad, que tiene como propósito estudiar un futuro paquete legislativo que profundice en esta línea de apoyo en los impuestos de competencia autonómica que afectan a la empresa familiar.