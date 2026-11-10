Gobierno riojano califica de "hito" la liberalización de la AP-68 pero emplaza al Ministerio a que avance en los enlaces

Archivo - AP-68 a su paso por La Rioja - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, califica de "hito" y "buena noticia" la liberalización de la AP-68 en su tramo riojano -tras 46 años de peajes- al tiempo que ha reconocido que "llega con muchos deberes por hacer" por parte del Ministerio de Transportes que debe avanzar en los enlaces para garantizar la correcta permeabilidad de toda la vía.

Daniel Osés ha contestado así a los periodistas tras la próxima gratuidad de la AP-68 que entra en vigor este miércoles. Aún así ha querido dejar claro que por parte del Gobierno riojano "desde el minuto uno hemos puesto a disposición del Ministerio los enlaces necesarios" en la comunidad autónoma porque "es una vía que vertebra toda La Rioja pero solo lo hará bien si tiene unos correctos enlaces que en la actualidad están no solo sin hacer sino que muchos sin elaborar los proyectos".

Por lo tanto, reitera, "es un hito importante y esperado" pero "no ha habido ni la necesaria planificación, ni el diálogo, ni se ha contado con el trabajo del Gobierno regional que trasladó un estudio con las necesidades de la vía".

Ante ello emplaza al Ministerio a que "siga avanzando y se agilicen estos enlaces" entre los que se encuentran el de San Asensio (Rioja Alta) "del que no tenemos noticias oficiales" y el de Aldeanueva de Ebro "para vertebrar La Rioja Baja".

A estos dos enlaces, el Gobierno riojano también sumó otras propuestas para dar permeabilidad a la comarca de Cervera y otro adicional en Alcanadre.

"Evidentemente, por el grado de necesidad en este momento y volumen de tráfico, hay que abordar con inmediatez el enlace de Rioja Alta y de Rioja Baja". Finalmente ha mostrado de nuevo "su disponibilidad" por trabajar en la mejora de las infraestructuras de nuestra comunidad autónoma.

CONSERVACIÓN, MEJORA Y MANTENIMIENTO

Por su parte, y con respecto al ahorro de unos seis millones de euros al Gobierno regional procedentes de la bonificación actual del VIA-T que supondrá la liberalización de la autopista, Osés ha asegurado que ese dinero "se destinará al refuerzo en la conservación, mejora y mantenimiento de las carreteras".

Para ello, afirma, "ya contamos con un plan de carreteras y de inversiones que se ha desplegado por la comunidad autónoma. Servirán para seguir trabajando en ello y mejorar la seguridad vial de nuestras carreteras".