El Gobierno riojano defiende la planta de hormigón de Manjarrés como una "total oportunidad"

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LOGROÑO, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, Belinda León, ha defendido hoy la instalación de una planta industrial de prefabricados de hormigón en Manjarrés como una "total oportunidad" para un entorno que está "en pleno peligro".

León ha respondido, en el pleno del Parlamento de La Rioja, a una pregunta de la portavoz del Grupo Parlamentario Podemos-IU, Henar Moreno, quien ha acusado al Gobierno riojano de preocuparse "muy poco por el territorio".

Moreno ha criticado que, desde el Ejecutivo, "desoyen sistemáticamente" a los pequeños municipios, recordando que "la mayoría del pueblo de Manjarrés ha manifestado que no está conforme" con la instalación de la planta, sumando que, desde el Ejecutivo, "no les dan ni una sóla información".

"No tiene ni pies ni cabeza", ha visto, "que desoigan a la comunidad que va a residir allí, que no piensen por ellos, que no les escuchen, que no les atiendan y que se carguen, como siempre, el territorio".

"Señora Moreno", le ha contestado León, "no estamos autorizando este proyecto por su tamaño, lo estamos autorizando porque cumple con la legalidad, genera empleo y es compatible con el territorio".

A continuación, le ha querido transmitir "unos datos muy objetivos", como son que va a suponer 23 millones de euros de inversión; 116 empleos indefinidos y más de veinte indirectos.

"Una oportunidad de empleo, de actividad económica y de desarrollo industrial en un territorio que está en pleno peligro", ha resaltado considerando que "hay que subrayarlo con muchísima claridad para que no se lancen mensajes que puedan confundir a la ciudadanía".

Ha asegurado: "Aquí hay rigor, control y cumplimiento estricto de la ley", poniendo el acento en que "no se autoriza nada que perjudique al entorno" y añadiendo que se cada proyecto se analiza "uno por uno, sin privilegios y sin excepciones".

También ha reprochado a Moreno que "vea con óptica miope cómo defender al trabajador", asegurando que el Gobierno "respeta las dudas que puedan surgir" y, por eso, se ha reunido con el ayuntamiento.