El Gobierno riojano destaca que la tasa de paro se sitúa en la más baja desde 2007

La directora general de Empleo, Cristina Salinas, informa de los datos relativos al mercado de trabajo durante el mes de agosto en La Rioja - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Empleo, Cristina Salinas, ha analizado hoy, 2 de septiembre, los datos del mercado de trabajo en La Rioja durante el pasado mes de agosto, publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social y que registran en nuestra Comunidad un total de 12.171 personas desempleadas, lo que supone un "mínimo aumento" del 0,28 por ciento respecto a julio, contabilizando 34 parados más.

Salinas ha explicado que "el desempleo en La Rioja mantiene un movimiento cíclico, debido a situaciones coyunturales y estacionales, como sucede en la agricultura y el sector público, con un paro existente prácticamente estructural". Durante este último mes, la tasa de desempleo (7,33 por ciento) se sitúa 2,45 puntos por debajo de la media nacional (9,78 por ciento). Además, se posiciona 0,65 puntos por debajo a la contabilizada hace un año (7,98 por ciento) y 0,02 puntos por encima de la tasa registrada en el pasado mes de junio (7,31 por ciento).

DESCENSO ANUAL DEL PARO FEMENINO A MAYOR RITMO QUE EL MASCULINO

Por sexos, la directora general de Empleo ha destacado que "continúa la tendencia de descenso anual en el paro registrado en mujeres a un ritmo mayor que el masculino". De esta forma, el desempleo femenino ha bajado en 420 personas en el último año, mientras que el masculino ha descendido en 256 desempleados desde julio de 2024.

En el último mes, se ha incrementado levemente tanto el paro masculino (6) como el femenino (28). Así, Salinas ha precisado que la tasa de paro masculina se sitúa en La Rioja en 5,42 por ciento, a 1,88 puntos por debajo de la media nacional (7,30 por ciento) y la tercera más baja del país, solo por debajo de Baleares (3,05 por ciento) y Aragón (5,10 por ciento). Por su parte, la tasa de paro femenina (9,45 por ciento) es la cuarta más baja del país y se coloca a más de 3 puntos por debajo de la media nacional (12,54 por ciento).

Por sectores económicos, el desempleo en La Rioja ha descendido en el último año en todos, con 313 personas menos en Servicios; seguido del colectivo Sin empleo anterior (-260), Agricultura (-109), Construcción (-73) e Industria (-20). Durante el último mes, el paro ha descendido entre las personas que forman parte del colectivo Sin empleo anterior (-50) y Agricultura (-45), mientras que ha aumentado en los sectores de Construcción (+3), Industria (+60) y Servicios (+66).

Por rango de edad, la evolución del paro registrado en el último año ha disminuido en todos los tramos, con 329 desempleados menos entre los mayores o igual a 45 años; 277 personas menos con edades comprendidas entre los 30 y los 44 años y 70 parados menos menores de 30 años. En comparación con el último mes, en agosto el desempleo ha aumentado en nuestra Comunidad entre los menores de 30 años (+20) y los mayores o igual a 45 años (+20), mientras que ha descendido entre las personas con edades comprendidas entre los 30 y 44 años (-6).

MAYOR CIFRA DE AFILIADOS EN AGOSTO DESDE 2004

Respecto a la Seguridad Social, La Rioja registró durante el pasado mes de agosto una media de 140.701 afiliados, de los que 116.206 corresponden al régimen general y 24.495 al especial de autónomos. Salinas ha destacado que "se trata de la mayor cifra de afiliados de un mes de agosto desde el año 2004". Además, en el último año, la Comunidad ha aumentado el número de afiliados en 3.107, lo que supone un crecimiento del empleo del 2,26 por ciento.

Por otra parte, la directora general de Empleo también ha informado del número de contratos registrados durante el mes de agosto, que alcanza la cifra de 8.656, de los que 2.361 son indefinidos y 6.295 temporales. Durante el último año, el número total de contratos que se han firmado en La Rioja ha descendido en 649 (-6,97 por ciento), mientras que en el último mes se han contabilizado 2.554 menos (-22,78 por ciento).

Por sectores, el pasado mes de agosto en Servicios es donde se firmó el mayor número de contratos (5.086), seguido de Agricultura (1.965), Industria (1.375) y Construcción (248).