El Gobierno riojano destina 229.500 euros a la restauración de la torre de la iglesia de la Asunción de Navarrete

Visita del presidente riojano, Gonzalo Capellán, a la iglesia de La Asunción - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de la Rioja, Gonzalo Capellán, ha visitado hoy las obras de restauración de la torre de la iglesia parroquial de La Asunción de Navarrete (Bien de Interés Cultural desde el año 2020), donde el Gobierno riojano destina 229.500 euros.

Durante la visita, Capellán ha estado acompañado del consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, el delegado de Patrimonio de la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño, Jesús Merino, y el alcalde de Navarrete, José María Pastor.

Se trata de la primera intervención realizada en la iglesia de La Asunción que se centra en la torre, después de advertir la presencia de diversas patologías como consecuencia del paso del tiempo y la erosión.

A través del convenio de colaboración suscrito con el Ejecutivo regional, "se puede actuar en gran parte del patrimonio histórico y cultural de La Rioja que es de origen religioso y cuyo titular es la Diócesis", ha explicado Capellán.

De esta forma, ha destacado, "se interviene en bienes de diferentes municipios riojanos atendiendo, no solo no solo la relevancia desde el punto de vista histórico artístico y cultural, sino también a la necesidad y urgencia de esta actuación".

El objetivo es "preservar y conservar estos bienes de nuestro patrimonio y nuestra cultura", ha subrayado.

La intervención en la torre de la iglesia parroquial de La Asunción de Navarrete ha sido "clave", ya que se trata de un edificio ubicado en el conjunto histórico del municipio y sobre un tramo de paso obligado para los peregrinos que recorren el Camino de Santiago.

Además de la propia restauración, "se unía un elemento importante, como era el riesgo de desprendimiento que mostraba la torre, lo que requería una intervención que garantizara la seguridad, además de consolidar sus elementos significativos, como los chapiteles", ha precisado Capellán.

Por su parte, el delegado de Patrimonio de la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño, Jesús Merino, ha agradecido al Gobierno regional "el entendimiento y la colaboración entre instituciones que hace posible la firma de este convenio para la rehabilitación de bienes inmuebles, como en este caso la torre de la iglesia parroquial de Navarrete que, además de ser emblemática, presentaba ciertos problemas de seguridad". Una actuación que "nos permite disfrutar de nuestro patrimonio, mantenerlo y conservarlo", ha argumentado.

PROCESO DE RESTAURACIÓN

Las obras de restauración de la torre han seguido un proceso de restauración especialmente laborioso que ha permitido solucionar la presencia de mortero disgregado, la suciedad acumulada en los perfiles, el desprendimiento de lajas, la arenización de la piedra, la aparición de sales, la erosión y la escamización de los sillares y piezas ornamentales, así como la rotura o mutilación de elementos decorativos.

Durante este proceso de restauración, se procedió a la limpieza inicial del área de actuación, descarnando las juntas deterioradas, retirando el guano y los biodepósitos, retirando las adherencias, desmontando las piezas ornamentales en riesgo de desplome, extrayendo las sales y eflorescencias, reubicando los nidos de cigüeña y acometiendo, después de la limpieza superficial del reloj y del reloj de sol, la restauración integral de la construcción.

El coste total de las obras de restauración de la torre de la iglesia parroquial de La Asunción de Navarrete ha alcanzado los 270.000 euros, de los que el Gobierno de La Rioja ha asumido el 85 por ciento. La Iglesia, construida en los siglos XVI y XVII, declarada Bien de Interés Cultura (BIC) en el año 2020, dispone de una torre de cincuenta metros de altura, de estilo renacentista, situada a los pies del templo.