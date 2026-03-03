El Gobierno riojano destinará 4,2 millones a los pequeños municipios incluyendo 1,2 para bares como centros de ocio

Archivo - Los bares en los pequeños municipios, lugares de socialización - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado, en su sesión de hoy, un paquete de 4,2 millones de euros para los pequeños municipios de la comunidad que incluyen 1,2 para que, a través de los ayuntamientos, se puedan mantener los bares como centros de ocio.

El portavoz del Gobierno de La Rioja, Alfonso Domínguez, ha informado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, del paquete de tres dirigidas a los pequeños municipios.

La primera, 1,9 millones de euros para una convocatoria de subvenciones a las que se puedan presentar pequeños municipios, entidades locales menores y núcleos de población separados del municipio principal correspondientes al año 2026 para la realización de actuaciones de mejora para los servicios públicos.

La segunda, 1,1 millones para mejoras de accesibilidad. "Obras importantes", ha señalado, "teniendo en cuenta el envejecimiento de la población". Gracias a estas ayudas, se podrán realizar actuaciones como rebajar las aceras, instalar barandillas o reservar plazas para personas con discapacidad.

En tercer lugar, "una de las principales novedades y que supone un compromiso", se incluyen 1,1 millones de euros para "lo que se conoce como los centros de ocio, convivencia y sociabilidad de la ciudadanía en los distintos municipios", esto es, los bares.

"Sabemos, por la experiencia de las personas, que cuando un pequeño municipio pierde su bar, pierde su cafetería, se pierde la posibilidad de socializar", ha resaltado.