El Gobierno riojano financia con 80.000 euros la adquisición de equipamiento en el Instituto de Investigación Química

LOGROÑO 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja financiará con 80.000 euros la adquisición de equipamiento científico-técnico del Instituto de Investigación en Química de la Universidad de La Rioja.

El Boletín Oficial de La Rioja (BOR) publica hoy, 4 de agosto, el convenio de colaboración entre el Gobierno regional y la Universidad de La Rioja (UR) para el desarrollo del Instituto de Investigación en Química (IQUR) durante el año 2026.

A través del mismo, el Ejecutivo riojano subvenciona, con una cuantía de 80.000 euros, la adquisición de equipamiento científico-técnico para el desarrollo de actividades de I+D+i y de transferencia del conocimiento.

Tal y como ha indicado el Gobierno de La Rioja, la adquisición de equipamiento científico-técnico facilita una investigación de calidad y fortalece la capacidad de los grupos investigadores englobados en el IQUR.

Además, el nuevo equipamiento busca incentivar el desarrollo de tecnologías emergentes, la generación de conocimientos de frontera e incidir en los demás grupos de investigación de la UR.

En concreto, ha indicado, a través de este convenio se garantizan los recursos económicos para la adquisición de equipos y accesos a dos programas incluidos en el plan estratégico del IQUR durante el periodo 2026-2029.

Se trata, en primer lugar, del programa Photosusmat, a través del cual los grupos de investigación del IQUR realizan multitud de reacciones fotoquímicas y procesos que usan la luz como fuente de energía.

La mayoría de estos experimentos requieren fuentes de luz de alta potencia y monocromática que es solo accesible a través de equipamiento muy especializado.

En segundo lugar, ChemHealth, un programa donde los grupos de investigación del IQUR desarrollan reacciones de síntesis de nuevos compuestos con actividad biológica que requieren procesos de catálisis o activación.

La mayoría de estos experimentos requieren equipamiento específico, atendiendo a criterios de seguridad y eficiencia, ha especificado.

El Instituto de Investigación en Química, que inició su actividad en el año 2024, es el primer instituto de investigación de la Universidad de La Rioja.

Se concibe como un centro de investigación científica y técnica interdisciplinar en los campos relacionados con la química inorgánica, química orgánica, química biológica y las ciencias de materiales, y otros aquellos campos que queden en la frontera de los anteriores y sean impulsados por los grupos de investigación adscritos.

El IQUR desarrolla estudios básicos y orientados en moléculas, nanosistemas y materiales, con una vocación de servicio al progreso del entorno socioeconómico a nivel regional y nacional, así como de excelencia científica con proyección internacional.