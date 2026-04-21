El Gobierno riojano garantiza la seguridad laboral y continuidad del servicio de la oficina Fondos Europeos de Portales

El sindicato CSIF ha criticado "las condiciones de trabajo" tras la fuga en un baño - CSIF

LOGROÑO, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Hacienda, Gobernanza Pública y Portavocía, ha activado una respuesta inmediata que garantiza la seguridad laboral y la continuidad del servicio en el edificio administrativo de Portales 46, en Logroño, tras la inundación registrada el pasado domingo 29 de marzo.

Desde el mismo día en el que se produjo la incidencia, el Ejecutivo ha desplegado una batería de medidas que ha tenido como prioridad en todo momento proteger a los trabajadores y los usuarios, y garantizar un entorno de trabajo seguro, al tiempo que se mantiene la atención al público.

La incidencia, originada por la rotura de un manguito en un lavabo de la segunda planta, provocó una inundación que afectó a los servicios de Transmisiones Patrimoniales y de Recaudación, y a la zona de la Dirección General de Fondos y Relaciones con la UE. El mismo día de la fuga, la Secretaría General Técnica (SGT) se desplazó al edificio junto con personal técnico para detener la inundación, asegurar el inmueble y minimizar los daños, comunicando al personal afectado que no acudiera a su puesto si no se garantizaban las condiciones de seguridad.

Desde el lunes 30 de marzo se activaron medidas de emergencia para reparar la fuga y revisar instalaciones similares, garantizar la seguridad eléctrica y contra incendios, retirar falsos techos y aislamientos húmedos, instalar deshumidificadores y ventilación forzada, y proteger mobiliario y equipos. En paralelo, desde la Consejería se priorizó en todo momento la seguridad y la salud laboral, combinando teletrabajo, reubicaciones internas y traslados a dependencias alternativas, principalmente a Portales 71.

En el caso de la Dirección General de Fondos Europeos, las molestias iniciales generadas por humedad y olores llevaron a reforzar la coordinación con el Servicio de Prevención, logrando una mejora clara de las condiciones laborales tras la redistribución del personal.

Por su parte, la Dirección General de Función Pública, a través del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, ha realizado un seguimiento constante desde el inicio, con visitas técnicas los días 31 de marzo, 13 de abril y 20 de abril. Las mediciones ambientales efectuadas ayer, 20 de abril, confirmaron que los parámetros se encontraban dentro de los límites legales, sin riesgo para la salud, detectándose únicamente desviaciones puntuales por ventilación insuficiente, no por problemas estructurales.

De forma conjunta, y manteniendo una comunicación continua con el personal, la Secretaría General Técnica, la Dirección General de Función Pública y las unidades afectadas han acordado un plan de obras de reparación integral por fases, desde hoy, día 21, que incluye actuar sobre suelos, paredes y techos dañados, tratamiento contra el moho y sustitución de conductos de climatización. La previsión es que el personal reubicado durante la ejecución de los trabajos pueda regresar a sus puestos originales en la semana laboral del 18 al 22 de mayo, una vez finalizadas las actuaciones.