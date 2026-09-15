El Gobierno riojano insiste en que no hay "comunicación oficial" sobre la distribución de los menores llegados a Ceuta

Archivo - Un migrante intenta cruzar a España desde Marruecos, a 31 de julio de 2026, en Ceuta (España).- Marcos Moreno - Europa Press - Archivo
LOGROÑO 15 Sep. (EUROPA PRESS) -
El portavoz del Gobierno de La Rioja, Alfonso Domínguez, insiste en que no hay "ninguna comunicación oficial ni ninguna normativa" al respecto de la distribución a las comunidades autónomas de los menores migrantes que llegaron a Ceuta a finales de mes de julio.
Preguntado por los periodistas tras informar de los asuntos aprobados en Consejo de Gobierno, Domínguez ha asegurado que no puede dar "información" porque es un proceso que no ha sido abordado y tampoco hay "ningún tipo de convocatoria a una Conferencia específica que aborde este nuevo proceso".
Añade, "solo tenemos declaraciones públicas" como las de ayer realizadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien expresó públicamente "que la principal prioridad que tiene el Gobierno de España es la devolución a Marruecos de todas las personas que no se acojan a un Estatuto de Protección, es decir, que no tengan un derecho de asilo".
Por lo tanto, "esto es lo único que sabemos las comunidades autónomas".