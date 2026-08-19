El Gobierno riojano insiste en que no se pronunciará sobre acogida de menores de Ceuta hasta que "no haya nada oficial"

Archivo - El presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán, atiende a los medios de comunicación - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, ha insistido en que la comunidad riojana no se pronunciará sobre la acogida de menores migrantes no acompañados que se encuentran en Ceuta hasta que "no haya nada oficial".

Capellán ha respondido de este modo a preguntas de los periodistas sobre este asunto, en una comparecencia de prensa en la que se ha dado a conocer la firma del acuerdo con ASPACE para la construcción de una nueva residencia para la entidad".

"Hay que ver cómo evolucionan los acontecimientos, y siempre que tengamos decisiones, propuestas consensuadas con órganos oficiales o institucionales, el Gobierno de La Rioja, como ha hecho hasta ahora, tomará las decisiones que correspondan", ha concluido el presidente del Gobierno riojano.