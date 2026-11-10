El Gobierno riojano no ha recibido ningún tipo de recurso contra los servicios mínimos criticados por sindicatos

Archivo - El portavoz del Gobierno riojano, Alfonso Domínguez - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de La Rioja, Alfonso Domínguez, ha asegurado que, a día de hoy, no tiene constancia de la interposición de ningún tipo de recurso sobre ninguna de las propuestas o contenidos de la resolución de servicios mínimos -publicada en el BOR y criticada por los sindicatos como "abusivos"- con motivo de la huelga general de este miércoles.

Alfonso Domínguez ha respondido así a preguntas de los periodistas tras informar de los asuntos aprobados en Consejo de Gobierno. Sobre las críticas de los sindicatos que afirman que "no ha habido negociación sino imposición" al respecto de dichos servicios mínimos, el también consejero de Hacienda ha dicho que estos siguen dos criterios; El respeto por el derecho a la huelga de los trabajadores y el respeto por el derecho a los ciudadanos a recibir servicios públicos en buenas condiciones.

El portavoz ha explicado que cuando se establece una propuesta de servicios mínimos en las diferentes reuniones con los comités de huelga, "se plantean propuestas que tienen estos dos objetivos". Sobre todo, añade, "cuando hablamos de los servicios más esenciales como pueden ser los de transporte, los sanitarios o educativos".

A su juicio esto es lo que se ha realizado "en todos los ámbitos de funcionamiento de la Administración Pública. Propuestas razonables".