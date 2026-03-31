El Gobierno riojano ve "insuficientes" las ayudas del Estado para hacer frente al conflicto en Oriente Medio

El repunte del precio del petróleo, entre las consecuencias del conflicto - David Zorrakino - Europa Press

LOGROÑO, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno riojano, Alfonso Domínguez, ha visto hoy "insuficientes" las ayudas del Estado para hacer frente a las consecuencias económicas del conflicto en Oriente Medio.

Domínguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, ha sido preguntado por el hecho de que, desde la Unión de Agricultores y Ganaderos, se haya trasladado la necesidad de que el Gobierno de la Rioja "complemente" las ayudas en este caso relacionadas con el campo.

Para el también consejero de Hacienda, esta pregunta lleva "inserta la respuesta" porque supone que "las ayudas del Estado son insuficientes".

"Por tanto, el primer mensaje es que si las ayudas del Estado son insuficientes, deberá haber una revisión por parte del Estado para que las ayudas sean suficientes", ha dicho.

A partir de ahí, ha indicado que "el Gobierno de la Rioja tiene un compromiso total y absoluto con la rentabilidad de las explotaciones agroganaderas" y "cuando tenga que activar medidas lo hará".