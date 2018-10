El Gobierno teme que el Estatuto riojano cuente con el consenso del Parlamento regional "pero se modifique en Madrid"

Actualizado 27/01/2006 14:50:52 CET

LOGROÑO, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Administraciones Públicas y Política Local, Alberto Bretón, indicó hoy que el Gobierno regional "tiene miedo" de que en la reforma del Estatuto de La Rioja se logre el consenso en el Parlamento regional, pero que luego se modifique en las Cortes Generales.

Para evitar esta actuación, que dijo que sería "grave" y que "afectaría al respeto" de los ciudadanos, hizo un llamamiento al PSOE para que "recapacite" y se "incorpore" al grupo de trabajo de la reforma del Estatuto de La Rioja, de cara a lograr el consenso real que siempre ha existido en todas la reformas de los dos grandes partidos, PP y PSOE.

Bretón indicó que la reforma estatutaria riojana debe "hacerse sin prisas, con cautela" y si "no se puede aprobar en esta Legislatura, pues no pasa nada", al tiempo que señaló que "ser los últimos, nos puede dar una visión más global". De hecho, dijo que pretende que la reforma "no sea motivo de crispación" puesto que "esa crispación supondría un fracaso" para la reforma.

El consejero de Administraciones Públicas precisó que su "prioridad" antes de la reforma "es alcanzar el máximo techo competencial" sobre todo en el ámbito de la Justicia. En este sentido, criticó al Gobierno central del que destacó su "nula capacidad negociadora" en este aspecto.

Bretón resaltó que la reforma estatutaria de La Rioja debe "respetar" el marco constitucional, garantizar la igualdad entre los ciudadanos y las regiones y en la que este presente la solidaridad interterritorial, a través de un modelo de financiación acordado por todos, que garantice la suficiencia financiera de las comunidades autónomas.

Respecto a este sistema de financiación, el consejero de Administraciones Públicas señaló que debe ser un modelo pactado como ocurrió en el 2001 con el Gobierno de Aznar, al tiempo que afirmó que si hay imposición, La Rioja "responderá" de cara a buscar la unanimidad.