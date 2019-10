Goirigolzarri: "Hemos financiado 4.000 proyectos en La Rioja este año y hemos incrementado la financiación un 16%"

Publicado 02/10/2019 20:05:37 CET

LOGROÑO, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ha anunciado este miércoles que la entidad financiera ha apoyado 4.000 proyectos en La Rioja en lo que va de año y que, en su compromiso de "estar cerca de las empresas", el banco ha concedido un total de 139 millones de euros de financiación, de los que 102 millones corresponden a empresas, lo que supone un incremento del 16% con respecto al año pasado.

Goirigolzarri ha pronunciado una conferencia en Logroño titulada 'Bankia ante los retos del sector financiero', en el marco de la entrega de los 'Premios a la Internacionalización 2018' que, desde 1989, otorga la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de La Rioja con el apoyo del Gobierno de La Rioja, a través de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER).

En el acto también han participado la presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, y el presidente de la Cámara de Comercio, Jaime García-Calzada. Además, por parte de Bankia, han asistido la directora corporativa de la Territorial Norte, Begoña Hernández, y la directora corporativa de Negocio de Empresas Norte, Belén Martín.

El presidente de Bankia ha reafirmado, una vez más, su "más sincero y firme compromiso con todos los ciudadanos e instituciones de la región" y, en particular, "con el sector empresarial". Ha reconocido, igualmente, "el orgullo" y "responsabilidad" que suponen las 103.000 personas y más de 6.000 empresas que son clientes de la entidad.

"Uno de cada tres riojanos confían en nosotros y tenemos una cuota de mercado en la región del 18%", ha recordado Goirigolzarri, para apuntar que La Rioja es para Bankia "un territorio fundamental, no solo por ser parte de nuestra historia, de nuestras raíces fundacionales, sino también desde el punto de vista de negocio".

En este sentido, ha asegurado que cree "firmemente en el tejido empresarial riojano", "en su capacidad de emprendimiento" y "en las posibilidades" de una región, para la que, ha apuntado, visualiza "un futuro enormemente positivo". "El futuro debe seguir construyéndose sobre una de las principales fortalezas de la economía regional, como es el fuerte dinamismo del sector empresarial riojano, con una fuerte orientación al crecimiento y a las exportaciones".

Además, ha trasladado a los más de 200 empresarios presentes que la entidad pone a su "disposición" todas sus capacidades financieras, así como las 45 oficinas que hay en La Rioja y los 271 profesionales que "trabajan con la obsesión de serviros".

GRANDES RETOS DEL SECTOR FINANCIERO

En su discurso, Goirigolzarri ha analizado, además, los tres grandes retos a los que se enfrenta el sector financiero: la reducida rentabilidad derivada de los tipos de interés negativos y de las fuertes exigencias regulatorias, el cambio de hábitos de los clientes por la irrupción de las nuevas tecnologías, y la reputación del sector.

El presidente de Bankia ha defendido que "un país necesita un sistema financiero sólido y además rentable", porque "si la rentabilidad está por debajo del coste de capital que requieren los inversores, los bancos no podrán acudir al mercado, el sistema estará infracapitalizado y, por tanto, no podrá incrementar sus carteras de créditos y, en consecuencia, no podrá financiar a su economía, siendo un freno a su desarrollo".

"Los gestores bancarios deben reaccionar ante esta situación, dentro de los márgenes de actuación que tienen, y una de las palancas clave para lograrlo está sin duda en la tecnología", ha asegurado, para apuntar a continuación que "la tecnología nos permite mejorar nuestra eficiencia y, al mismo tiempo, dar un excelente servicio a nuestros clientes".

A este respecto, Goirigolzarri ha reconocido que los nuevos jugadores que están entrando en el sector financiero "son buenos para los clientes", pero ha reclamado "reglas comunes". "Yo soy optimista, porque estoy convencido de que los bancos que tengan estrategias claras y una buena capacidad de implementación tienen ventajas competitivas muy importantes frente a los nuevos entrantes", ha admitido.

En relación al tercero de los retos del sector, el de la reputación, ha defendido que "los gestores bancarios debemos preocuparnos y ocuparnos" por explicar que "un sistema financiero sano y rentable es clave para el bienestar de los ciudadanos de un país".

"Es indudable que el sector bancario debe regirse por unos criterios profesionales y éticos excelentes porque si no estará sujeto a una permanente sospecha que se traducirá en una gran debilidad. Y éste debe ser un objetivo para todas y cada una de las entidades. Esa es la mejor forma de contribuir a la mejora de la reputación del sector", ha remarcado.

BANKIA, ETAPA DE CRECIMIENTO

Precisamente, Goirigolzarri ha admitido que su "primera preocupación" cuando se incorporó a la entidad fue la reputación y esa fue una de las razones para cambiar "totalmente" el Consejo de Administración para dotarse de "un excelente gobierno corporativo".

A partir de ahí, recordó, que tras "años muy complicados" después de 2012, "a finales de 2017 logramos cumplir todos los objetivos del Plan de Reestructuración, lo que permitió a Bankia convertirse en un banco que compite en idénticas condiciones que el resto" y que pudo, entre otras cosas, fusionarse con BMN en 2018.

El presidente de Bankia ha destacado que la entidad tiene "los mismos retos estratégicos que tiene el sector", al que se suma el de la privatización. Y Bankia cuenta, además, con "tres puntos fuertes muy importantes": su capacidad de crecimiento, su modelo generador de fuerte cantidad de capital, lo que hace que Bankia sea "el banco más solvente entre los grandes bancos españoles", y su eficiencia.

En el contexto general, Goirigolzarri ha reclamado "ser muy prudentes en términos de política económica" porque, de la misma forma que la economía española tiene "elementos de inercias positivas" y crece claramente por encima de la media europea, existen "riesgos en el medio plazo, que debemos priorizar y gestionar".

Según Goirigolzarri, "los grandes retos estructurales" de nuestra economía son el desempleo y el nivel de deuda pública. Ha destacado que "en los últimos seis años la economía española ha crecido con fuerza" y "se ha transformado enormemente" porque las exportaciones ya suponen el 33% de nuestro PIB. "Eso hace que la economía internacional sea más relevante para nuestro país", ha advertido ante los empresarios.

En este sentido, sobre el contexto internacional, ha asegurado que "el mundo ha vivido unos crecimientos económicos muy razonables y muy sincrónicos entre las distintas regiones", pero que "la economía mundial es ahora más dependiente de Estados Unidos", mientras la economía europea y china se han debilitado "significativamente".

Goirigolzarri ha reconocido que "la evolución económica se ve sometida a riesgos a la baja" como la guerra comercial entre EEUU y China, los desequilibrios de emergentes como Argentina o Turquía, el Brexit y las incógnitas sobre su solución final, la situación italiana o la falta de liderazgo europeo. "Algunos de estos riesgos han ido materializándose y esta compleja situación está afectando al crecimiento económico mundial", ha lamentado.