González pide un plan conjunto entre bodegas, viticultores, denominación e instituciones para los vinos de Rioja Alavesa

El diputado general de Álava defiende "la diferenciación mediante la creación de una marca, sin renunciar a la Denominación Rioja"



VITORIA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado general de Álava, Ramiro González, ha pedido elaborar una "estrategia compartida a largo plazo" entre bodegas, viticultores denominación e instituciones para mejorar el posicionamiento de los vinos y marca Rioja Alavesa, de la mano de la calidad y de forma compartida con el Gobierno Vasco. Un "modelo de convivencia" en el que estén representadas "todas las bodegas: pequeñas, medianas y grandes".

González ha apostado por este modelo que le ha dado "prestigio y calidad a los vinos" de Rioja Alavesa, en respuesta a una interpelación de EH Bildu durante el Pleno de control, celebrado este miércoles en las Juntas Generales de Álava.

El diputado general de Álava ha defendido "el modelo descentralizado". "Es importante la diferenciación. La mayoría de la comarca quiere una identidad propia mediante la creación de una marca, sin renunciar a Rioja, porque se sienten riojanos, alaveses y vascos y han contribuido a crear la marca Rioja", ha expresado.

En este sentido, González ha asegurado que "es posible modificar" la Ley de Denominaciones de Origen de ámbito supraautonómico. Asimismo, ha planteado avanzar en la suscripción de contratos de compra y venta de uva y vino "con parámetros de calidad" y "referenciados a precios justos para el agricultor".

"DIFÍCIL SITUACIÓN"

El diputado general de Álava ha mostrado su preocupación por la "difícil situación" que atraviesa en los últimos años el sector, debido al "exceso de vino, la importante bajada del precio de la uva y el incremento del coste de la producción". Un exceso de producción y excedentes que "lastra, sobretodo, a los más pequeños".

González ha expuesto que el precio medio de la uva se paga a "6,92 euros por litro, más de un euro que el año anterior". Una situación que refleja que "la comarca hace bien las cosas y trabaja por la calidad", pero, sin embargo, este incremento "no llega a los productores de uva". "No es comprensible hablar de calidad y que no se paguen convenientemente las uvas", ha lamentado.

REEQUILIBRAR EL MERCADO

Además, González ha reclamado alcanzar acuerdos plurianuales que reequilibren el mercado, "actuando sobre los rendimientos de uva y transformación del vino", así como "exigir al Consejo Regulador que controle eficazmente las producciones y calificacion de los vinos en el conjunto de la denominación".

"Medidas como la cosecha en verde o la destilación de excedentes, además de no ser atractivas para Rioja Alavesa, dañan la imagen de la comarca por causas que la propia comarca no ha contribuido a generar", ha advertido.

González ha dicho no compartir el "planteamiento de confrontación" que propone, a su juicio EH Bildu, entre grandes y pequeñas bodegas ni "la desaparición del Consejo Regulador". "Los problemas de Rioja Alavesa no se arreglan con discursos altisonantes", ha asegurado.

DESARROLLAR UN MODELO PROPIO

El portavoz de EH Bildu en las Juntas Generales de Álava, Kike Fernández de Pinedo, ha expuesto que el proyecto de crear una denominación "dentro del paraguas Rioja" para los vinos alaveses no ha experimentado "ningún avance" y ha cuestionado "la ausencia" de la Diputación y Gobierno Vasco, al respecto.

"Un ente privado se apropia del nombre de una comarca alavesa y, ante este robo, la Diputación y el Gobierno Vasco lo permitan y permanecen impasibles", ha recriminado.

"El Consejo Regulador perjudica a la pequeñas bodegas, las ahoga y no asegura precios dignos de la uva ni se tiene en cuenta su calidad". Además, "genera stocks inmensos que provoca que se tiren los precios y nuevos problemas que volverán a pagar las pequeñas bodegas", ha añadido.

Por último, ha expresado que "hay una corriente a favor de cambiar". "Hemos trasladado esa necesidad de cambio al Consejo Regulador. De descentralizar y que se tenga en cuenta que Rioja no es una, sino diversa", ha planteado.