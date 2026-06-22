La Gota de Leche acogerá del 6 al 25 de julio la sexta edición del Campus de Teatro GRIMM

La Gota de Leche acoge la sexta edición del Campus de Teatro GRIMM - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Gota de Leche acogerá de vuelta, tras años de parón, la oferta formativa estival el Campus de Teatro GRIMM, organizado por la Asociación Juvenil Teatral El Ditirambo Riojano.

Este programa cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Logroño a través de La Gota de Leche y el Instituto Riojano de la Juventud.

El campus tendrá lugar desde el lunes 6 de julio y el viernes 25 de julio en horario vespertino y está dirigido a jóvenes de entre 16 y 35 años y ofrecerá a sus participantes la oportunidad de vivir una experiencia inmersiva en el mundo de las artes escénicas.

Durante estas tres semanas, los asistentes crearán y ensayarán una producción teatral desde cero, trabajando sobre un texto original, inspirado en los hermanos Grimm y desarrollado por el director de la entidad, Ismael Blanco.

Como culminación de esta experiencia, se realizarán dos representaciones teatrales abiertas al público, mostrando el trabajo desarrollado y permitiendo a los alumnos enfrentarse al reto de la exhibición escénica.

Además de los ensayos, el campus contará con la participación de diferentes profesionales del sector escénico, que impartirán talleres y sesiones especializadas en distintas disciplinas relacionadas con el teatro, permitiendo a los alumnos ampliar sus conocimientos y experimentar de primera mano el proceso completo de creación de un espectáculo.

Todas las actividades formativas, talleres y ensayos se desarrollarán en La Gota de Leche de Logroño, si bien las representaciones finales tendrán lugar en la Sala Gonzalo de Berceo, con una entrada simbólica de 2 euros destinada a facilitar el acceso del público a la cultura.

PARTICIPACIÓN E INSCRIPCIONES.

El campus está dirigido a jóvenes con edades comprendidas entre los 16 y los 35 años, sin importar su procedencia.

Podrán participar jóvenes de Logroño, de La Rioja, del resto de España o de cualquier otro país interesados en vivir una experiencia artística única.

La participación es totalmente gratuita, gracias al apoyo institucional recibido. No obstante, las plazas son limitadas y únicamente podrán participar 30 personas, que serán admitidas por riguroso orden de inscripción.

Las personas interesadas pueden solicitar información e inscribirse a través del correo electrónico ditirambo.teatro.riojano@gmail.com o a través de los perfiles oficiales de la asociación en redes sociales.

La Asociación Juvenil Teatral El Ditirambo Riojano, entidad con más de quince años de trayectoria en el ámbito de las artes escénicas y la juventud, hace posible el Campus de Teatro GRIMM con la colaboración del Ayuntamiento de Logroño a través de La Gota de Leche y apoyo del Instituto Riojano de la Juventud, que continúan apostando por proyectos culturales y educativos para los jóvenes logroñeses.