La Gota de Leche llena la agenda de marzo de música, talleres, filosofía, concursos y exposiciones

LOGROÑO 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Gota de Leche cuenta con una programación para el mes de marzo con actividades para todos los gustos, buscando dar respuesta a la variada demanda de los jóvenes de Logroño. El centro municipal es un referente para los jóvenes de la ciudad, que mes a mes programa actividades de todo tipo.

En materia formativa, La Gota de Leche ha agendado un curso de 'Edición con Photoshop' los días 11 y 12 de marzo de 19 a 20,30 horas, con plazas limitadas y un precio de 4 euros. El curso 'La visión del director: narrativa y Lenguaje Visual' se impartirá los días 17, 18 y 19 de marzo también de 19 a 20,30 horas y tiene un coste de 6 euros.

Se mantiene uno de los talleres más demandados, el de 'Juegos modernos', el sábado 21 de marzo a las 18,15 horas, con acceso gratuito y plazas limitadas. La edad mínima para participar en este curso es de 8 años.

Los días 30 y 31 de marzo, habrá un 'Taller de micrófonos' para conocer su colocación y ajustes, así como los tipos de micrófonos. El taller arranca a las 19 horas y tiene una duración de 90 minutos aproximadamente. El precio es de 4 euros y las plazas son limitadas.

En materia artística, La Gota de Leche impartirá un 'Taller de doblaje' los días 24, 25 y 26 de marzo, en horario de tarde, con un precio de 6 euros y aforo reducidas, mientras que se mantiene el 'Taller de Teatro' todos los sábados a excepción de los meses de julio y agosto, de 12 a 14 horas.

El taller será impartido por Ditirambo Riojano para un total de 20 plazas y durante el año se trabajará una obra de teatro completa y microteatros creados por el propio grupo. El curso es gratuito.

PROGRAMACIÓN CONTINUISTA

Además de los talleres programados, cambiantes cada mes, La Gota de Leche mantiene el 'Café filosófico'. En marzo tendrá lugar el día 28, de 12 a 13,30 horas e incluye un café para los asistentes. En materia musical, el 27 de marzo se ha programado el concierto 'BIBI x' a las 20,00 horas, con acceso libre hasta completar aforo.

Este mes tendrá lugar también el '12º concurso de Fotografía de La Gota de Leche' en esta ocasión con la temática del "amarillo". Está dirigido a jóvenes entre 16 y 35 años y se pueden presentar un máximo de 3 obras por autor. Habrá 400 euros en premios y los ganadores verán también sus obras expuestas en La Gota de Leche durante este 2026. Las obras se pueden presentar hasta el 31 de marzo a las 12 horas en el email concursoslagota@gmail.com

En cuanto a las exposiciones, este mes se podrá disfrutar de la muestra 'Intimidad y ruido', de Sara Irazabal, y 'Londres' de Alberto Cordón en el contexto de 'Experiencias de la viajateca'.

ASESORÍAS Y SERVICIOS ESTABLES

La Gota de Leche pone a disposición de los jóvenes de Logroño distintos servicios de asesoría en materia audiovisual, de creación de currículo y de Eurodesk, la red europea que ofrece un servicio integral de información y orientación en asuntos de movilidad. Se mantiene de un modo permanente la cesión de distintos espacios del edificio, así como el préstamo de materiales, intercambio de idiomas y la juegoteca.