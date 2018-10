La Gran Final FIRST LEGO League España concita a unas 2.000 personas en Logroño

Publicado 11/03/2018 18:02:07 CET

El equipo Los Acuáticos del colegio San Lorenzo de Ezcaray ha obtenido el Premio Fundación Princesa de Girona al Emprendimiento

LOGROÑO, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Rioja ha acogido este fin de semana la Gran Final FIRST LEGO League España. La cita, organizada por segundo año consecutivo por la Fundación Riojana para la Innovación y la Federación de Empresarios de La Rioja en colaboración con la Fundación Scientia, ha reunido durante dos días a unas 2.000 personas en el colegio San José Hermanos Maristas de Logroño.

La Gran Final ha contado con la participación de más de 700 jóvenes. De los 1.900 equipos que han participado este año en FIRST LEGO League España, 55 equipos de FLL (el programa para jóvenes de 10 a 16 años) se han dado cita en este encuentro, donde han presentado sus proyectos científicos y puesto a prueba el diseño, construcción y programación de sus robots.

La representación riojana ha corrido a cargo del equipo Los Acuáticos, del colegio San Lorenzo de Ezcaray, que ha obtenido el Premio Fundación Princesa de Girona al Emprendimiento, y de CIA Compañía de Ingenieros Adolescentes del colegio Compañía de María de Logroño. Ambos se clasificaron para la Gran Final en el Torneo Clasificatorio FLL La Rioja junto al equipo GRAT-Anunciata del colegio La Anunciata de Tudela, que ha conseguido el Primer Premio a la Estrategia y la Innovación.

La Gran Final también ha contado con 23 equipos de FIRST LEGO League Jr. (el programa para niños de 6 a 9 años) que han demostrado su ingenio y creatividad en la presentación de sus soluciones de mejora. La representación riojana ha corrido en este caso a cargo de siete equipos. Cinco pertenecen al colegio San Prudencio de Albelda de Iregua y dos proceden de la asociación Indismatic de Calahorra.

En la ceremonia de clausura y entrega de premios, que ha tenido lugar este domingo, todos los participantes han recibido una medalla acreditativa de su participación en la Gran Final. Además se han entregado 25 premios, de los cuales 11 conllevan una plaza en algunos torneos internacionales de FIRST LEGO League:

World Festival en Detroit (EEUU): 25 a 28 de abril

FLL Open Invitational Central Europe en Debrecen (Hungría): 16 a 19 de mayo

FLL Razorback Invitational de Arkansas (EEUU): 17 a 20 de mayo

FLL Estonian Open Estonian Open en Tallín (Estonia): 6 a 18 de junio

FIRST LEGO LEAGUE

FIRST LEGO League es un programa internacional implantado en más de 90 países y con más de 365.000 participantes en todo el mundo. Su objetivo es fomentar la ciencia y la tecnología entre los jóvenes de una manera atractiva y emocionante. Para ello, utiliza desafíos temáticos orientados a jóvenes estudiantes. El reto de esta temporada, HYDRO DYNAMICS, incide en el ciclo humano del agua, es decir, en cómo los seres humanos encuentran, transportan, utilizan y desechan el agua.

En esta edición de FIRST LEGO League, la duodécima que se desarrolla en España, se han celebrado 33 torneos clasificatorios en 25 ciudades que han contado con la participación de más de 15.000 jóvenes y más de 2.700 voluntarios. Entre ellos, figura el torneo FLL La Rioja, que tuvo lugar el sábado 3 de febrero y que contó con la participación de más de 500 estudiantes y más de 150 voluntarios.

La organización de la Gran Final FIRST LEGO España League ha sido liderada por la Fundación Riojana para la Innovación, la Federación de Empresarios de La Rioja y la Fundación Scientia. Ha contado con el apoyo de LEGO Education ROBOTIX, Fundación Princesa de Girona, Grupo Suez, Fundación Aquae, CISCO Systems y colegio San José Hermanos Maristas como colaboradores y Gobierno de La Rioja, EMESA, ESCALA, Peñaclara y Confederación Hidrográfica del Ebro como patrocinadores.

La Fundación Riojana para la Innovación es una entidad sin ánimo de lucro integrada por 41 instituciones y empresas comprometidas con la innovación. Su objetivo primordial es promover la cultura de la innovación como instrumento fundamental para impulsar el desarrollo social y económico en La Rioja. En este contexto, se enmarca su apuesta por la FIRST LEGO League como un instrumento muy eficaz para promover el interés por la innovación, la ciencia y la tecnología entre los más jóvenes.

FIRST LEGO League está impulsado en España por Fundación Scientia, una entidad sin ánimo de lucro que tiene por objetivo la promoción de las vocaciones científicas y tecnológicas a través de los valores de la innovación, la creatividad, el trabajo en equipo y la resolución de problemas. En asociación con FIRST y LEGO, Fundación Scientia organiza desde 2006 FIRST LEGO League y desde 2011 FIRST LEGO League Junior.

PREMIOS

El primer premio Fundación Scientia al Ganador (conlleva plaza internacional) ha sido para FSINGENIUM Team de FLL Navarra. Por su parte, el segundo premio Fundación Riojana para la Innovación al Ganador (conlleva plaza internacional) ha recaído en Aldeatrón Robotix de FLL Canarias y el tercer premio Federación de Empresarios de La Rioja al Ganador (conlleva plaza internacional) para Tecno San José de FLL Sevilla.

Además, el primer premio a la Cortesía Profesional

(conlleva plaza internacional) ha sido para Marrecs de Vilassar de FLL Barcelona-Scientia y el segundo para LegoMatrix de FLL Barcelona-Scientia.

Por su parte, el primer premio al Trabajo en Equipo (conlleva plaza internacional) ha sido para VeAquartium de FLL Vic y el segundo para Cintegra de FLL Canarias.

En la categoría de Inspiración, el primer premio ha sido para Landederros Gamberros de FLL Euskadi y el segundo para ADÁN3VIARÓ de FLL Barcelona - UAB.

Además, y entre otros premios, el de comportamiento del robot (plaza internacional) ha sido para FSINGENIUM Team de FLL Navarra. El premio Fundación Princesa de Girona al Emprendimiento Los Acuáticos de FLL La Rioja y el premio LEGO Education ROBOTIX a las Jóvenes Promesas Los Jorgenson de FLL Toledo y el premio al Entrenador LAS DROPPIES La Vall de FLL Barcelona-UAB.