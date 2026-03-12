'Gran Reserva 2026' abre su venta general en una edición en la que se unen OBK

Archivo - OBK - WARNER MUSIC - Archivo

LOGROÑO, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Tras el éxito arrollador de la fase de pre-registro, donde miles de fans aseguraron su acceso prioritario, el Gran Reserva Festival 2026 da el paso definitivo. Este, jueves 12 de marzo a las 12,00 horas, se abrirá oficialmente la Venta General de abonos para todo el público a través de la web oficial del festival.

El festival continúa sumando quilates a su propuesta artística con la confirmación de OBK. La formación liderada por Jordi Sánchez, pionera y máxima referencia del tecno-pop en España, aportará su colección de himnos generacionales al escenario de Calahorra.

Con más de tres décadas de éxito a sus espaldas, temas como 'Historias de Amor' o 'El cielo no entiende' prometen crear un contraste perfecto con el rock de Miguel Ríos y Loquillo, demostrando que Gran Reserva es el lugar donde convergen los grandes nombres de nuestra música.

A partir de este jueves 12 de marzo a las 12,00 horas, los abonos estarán disponibles para el público general con un precio de salida de 44,99 euros.

Desde la organización se advierte que, dada la altísima demanda registrada durante la venta privada de esta semana, es muy probable que los primeros tramos de precio se agoten en tiempo récord. Un evento con sello riojano y proyección nacional La consolidación de Gran Reserva Festival ha sido posible gracias a la estrecha colaboración institucional del Ayuntamiento de Calahorra, cuyo apoyo ha sido clave desde la primera edición en 2024.

Esta alianza estratégica no solo fomenta la cultura y el ocio de calidad, sino que posiciona a Calahorra como un referente turístico y musical en todo el norte de España.

"La incorporación de OBK cierra una semana de anuncios de infarto. Tenemos el rock, tenemos la actitud y ahora tenemos el pop electrónico más icónico del país. Mañana a las 12,00 horas comienza la cuenta atrás definitiva para quienes no quieren perderse la edición más ambiciosa hasta la fecha", declaran desde Burcor.

Los abonos podrán adquirirse exclusivamente en: www.granreservafestival.es