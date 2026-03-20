Gran respuesta de los riojanos al proyecto del 'Moderno' de crear una escuela en Chad

Fiesta Solidaria del café Moderno - CAFÉ MODERNO

LOGROÑO, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

"Los niños y las niñas de Chad tendrán una nueva escuela sí o sí", dijo Mariano Moracia, el dueño del café logroñés al anunciar este proyecto solidario que se encuadra dentro de los actos de su 110 aniversario con la colaboración de Cervezas Damm y con la ayuda de la fundación Ramón Grosso", fundada en honor al mítico jugador del Real Madrid.

"Si sacamos el suficiente dinero, bien; y, si no, el Moderno pagará de su propio bolsillo lo que falta". Pero Moracia no tuvo que echar mano de la billetera, ya que la respuesta de los logroñeses en particular y de los riojanos en general fue absolutamente espectacular en la Fiesta de la Cerveza celebrada este jueves, con bebida gratis y una tapa (gambas a la gabardina) a cambio de un pequeño donativo.

Desde las siete de la tarde, se inició una afluencia de gente que sería constante a lo largo de un acto que estuvo amenizado por el cantante Ayvanromero con flamenco, flamenquito, flamenco pop y música urbana, una fiesta donde reinó la armonía, la diversión y, sobre todo, la solidaridad. Porque eso es lo que se buscaba: hacer patente el alma solidaria de ese café que ya en la posguerra española regalaba la nata de la leche y los posos del café a los más necesitados del barrio, además de dar de comer gratis a los que no tenían con qué pagar.

Años después, de la mano de Farmacéuticos sin Fronteras, abría sus puertas en Guayaquil una despensa solidaria para poner freno a la hambruna infantil. Y ahora ha llegado la escuela de Chad, que lucirá las banderas de La Rioja y de España y un lema con la leyenda: "Creando esperanza". Y es que si algo necesita perentoriamente este país es esperanza, pues no en vano es el segundo más pobre del mundo y donde los niños soportan una vida llena de penalidades, en especial las niñas.

Según detalló en la presentación del acto, el pasado martes, Ramón Grosso, el presidente de la Fundación que lleva su nombre y el de su padre, en Chad más del 50 por ciento de las mujeres se emborracha a diario para aguantar las palizas y las humillaciones, la mayoría de ellas conciben entre 7 y 10 hijos y ya desde niñas se les somete a la aberrante práctica de la ablación y hasta en algunos casos, muchos, se les cose la vagina hasta el momento en que se casan. Y si son repudiadas por sus maridos, se les vuelve a coser.

Allá irá la ayuda del Moderno, la ayuda de los riojanos. A Chad. Para educar a los niños y a las niñas y para caminar hacia la necesaria igualdad de género y hacia el respeto que merecen las mujeres, cuyo presente se circunscribe a cuidar rebaños de cabras, a atender la casa y a dar a luz. Ya lo dijo el presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán, en el acto de presentación de la Gran Fiesta Solidaria de la Cerveza: "Mientras los más poderosos bombardean las escuelas, los más humildes ayudan a construirlas".