Grañón estrena este sábado la versión ampliada del 'Retablo de la Luz', una experiencia inmersiva, lumínica y sonora

Este sábado, 6 de diciembre, Grañón presenta la versión ampliada del 'Retablo de la Luz', un viaje de 20 minutos por la historia, la luz y la arquitectura que, gracias a una original propuesta artística y tecnológica, permite transformar la narrativa del templo de San Juan Bautista para convertirlo en un escenario inmersivo único, donde se aúnan patrimonio, historia y tecnología.

A través de un espectáculo que combina proyección mapping, iluminación láser y diseño sonoro envolvente, la nueva edición de esta propuesta, que se estrenó en agosto de 2024, incorpora un guion ampliado con elementos narrativos que recorren la evolución del territorio desde tiempos prehistóricos hasta la creación del retablo renacentista.

La ampliación del guion, que permite extender el espectáculo de 11 a 20 minutos para atender la petición del público que solicitaba una experiencia más extensa, incluye algunos capítulos inéditos en los que se aborda la naturaleza primigenia del territorio, los primeros asentamientos en el cerro Mirabel, la fortaleza medieval, recreaciones poéticas de las épocas romana y medieval y culmina con la narración de la creación del retablo renacentista de la escuela de Damián Forment, núcleo artístico del templo.

Todo ello acompañado de efectos visuales y sonoros sincronizados con la arquitectura del templo, que gracias a la técnica de mapping se convierte en un lienzo tridimensional lleno de vida.

La ampliación de esta experiencia inmersiva ha contado con la colaboración de la Consejería de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud del Gobierno de La Rioja, de Ibercaja, el Ayuntamiento de Grañón y la parroquia de San Juan Bautista, así como de donaciones privadas y de miembros de la Asociación Cultural de Amigos de la Ermita de Carrasquedo.

Concebida para todos los públicos, esta propuesta inmersiva se plantea como un homenaje contemporáneo a la historia, la luz y la espiritualidad que forman parte de la identidad de Grañón desde hace siglos.

La Asociación Cultural Amigos de la Ermita de Carrasquedo busca dar a conocer y difundir nuevamente el gran valor del retablo del municipio y situar el nombre de Grañón en el mapa internacional de las experiencias audiovisuales y patrimoniales.

UN PROYECTO PARA IMPULSAR LA VIDA CULTURAL EN EL MEDIO RURAL

El Retablo de la Luz es una iniciativa cultural que refuerza la identidad de Grañón y su papel dentro del Camino de Santiago. La Asociación Cultural Amigos de la Ermita de Carrasquedo impulsa proyectos que no solo ponen en valor el patrimonio local, sino que contribuyen a frenar la despoblación, atraer turismo cultural y dinamizar la economía del entorno.

Experiencias como esta generan nuevas oportunidades y fortalecen la vida en los pueblos, consolidando un futuro sostenible para las zonas rurales.

INFORMACIÓN Y RESERVAS

Web de reservas: Eventim-Light

https://www.eventim-light.com/es/a/66d5ca1b5e0ae365c79e9637?...

Organiza: Asociación Cultural Amigos de la Ermita de Carrasquedo

amigosdecarrasquedo@gmail.com