Grupo Arnedo, Sierra Sonora y Pablo Marín, Premios Onda Cero La Rioja 2026

Archivo - Imagen de archivo de una edición anterior de Sierra Sonora - SOL DE INVIERNO - Archivo

LOGROÑO 13 May. (EUROPA PRESS) -

Onda Cero La Rioja celebrará el miércoles 20 de mayo la gala de entrega sus vigésimo segundos premios, que este año han recaído en el Grupo Arnedo, en categoría empresarial; en el festival Sierra Sonora, en categoría deportiva, y el futbolista Pablo Marín, en Deportes.

En el caso del Grupo Arnedo, la plantilla de la emisora ha reconocido el mérito de la empresa familiar riojana que, en poco más de 30 años de historia, se ha convertido en una de las empresas del sector del transporte y la logística más importantes del Norte de España.

Con una flota de más de 300 vehículos y más de 500 trabajadores, la empresa cuenta con centros logísticos en 5 comunidades autónomas: La Rioja, Cataluña, Valencia, Andalucía y Castilla La Mancha. La empresa y sus filiales aspiran a proporcionar un servicio integral de transporte, siempre buscando la sostenibilidad y las buenas condiciones de sus trabajadores.

Asimismo, a través de la Fundación Arnedo para la Seguridad Vial contribuye a mejorar la seguridad vial de las carreteras.

En el caso de 'Sierra Sonora', los trabajadores de Atresmedia Radio en la Rioja han reconocido el mérito de un festival que nació en 2019 y que consigue involucrar a todo un municipio de la Sierra riojana, a Viniegra de Abajo, para, a través de la cultura, luchar contra la despoblación.

El festival se estructura de acuerdo con las cuatro estaciones del año para, a través de conciertos y otras actividades, acercar la cultura de calidad al medio rural y atraer visitantes a la zona.

El galardón en categoría deportiva ha recaído en el futbolista de la Real Sociedad Pablo Marín. El joven logroñés de 22 años, procedente del EDF Logroño, entró en las categorías infantiles de la Real Sociedad en 2016 y debutó con la plantilla del primer equipo en la temporada 2022-2023.

Hijo del también futbolista Fernando Marín, ha sido internacional con España con la sub-21 y, el pasado 18 de abril, marcó el penalti decisivo que dio el triunfo a la Real Sociedad en la final de la Copa del Rey.

El objetivo de estos reconocimientos es destacar la trayectoria profesional y la dedicación de personas o instituciones riojanas o vinculadas a La Rioja. Se trata de unos galardones que elige y concede la plantilla de Atresmedia Radio en La Rioja. Los galardones, que cumplen ya veintidós ediciones, se convierten en unos de los más longevos que se conceden en la comunidad autónoma.

La entrega de los galardones tendrá lugar en Bodegas Franco- Españolas y el evento será presentado por Cecilia Romero y por Julio Carpintero.

Entre otras personalidades, asistirán el director de emisoras de Onda Cero, Marcelino Fernández Aguado, el presidente de la Comunidad, Gonzalo Capellán y el alcalde de Logroño, Conrado Escobar. Para poder celebrar estos premios, se ha contado con el patrocinio de Callaghan, Consejo Regulador de la Denominación Calificada Rioja, Toyota Japoauto, Laboral Kutxa, Ascensores Eninter, Knet, Leroy Merlín, Coca-Cola, Bodegas Franco-Españolas, el Ayuntamiento de Logroño, el Parlamento de La Rioja y el Gobierno de La Rioja.