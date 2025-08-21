LOGROÑO, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Popular defiende "la transparencia y la legalidad" en la contratación de la Terraza de San Mateo. En una nota de prensa, han contestado a las declaraciones realizadas por el portavoz del PR+, Rubén Antoñanzas, sobre la contratación pública de esta iniciativa.

El PP ha lamentado que el PR+ "recurra, una vez más, a sembrar dudas infundadas sobre la gestión municipal, cuestionando sin fundamento la labor de los concejales y, especialmente, la profesionalidad de los técnicos del Ayuntamiento de Logroño".

La contratación de la Terraza de San Mateo "se ha llevado a cabo conforme a los procedimientos administrativos establecidos, con total transparencia y bajo el control técnico que garantiza la legalidad y la libre concurrencia". "Las insinuaciones del señor Antoñanzas sobre supuestas irregularidades son irresponsables y demuestran una preocupante tendencia a la confrontación constante, en lugar de aportar propuestas constructivas para la ciudad", ha lamentado el PP.

"Es especialmente grave que se ponga en duda el trabajo de los funcionarios municipales, cuya labor es rigurosa, profesional y merecedora de respeto" han reseñado. El PR+ "parece olvidar que los procedimientos administrativos están diseñados precisamente para garantizar la equidad y la transparencia en la gestión pública".

Respecto al cambio de formato del Espacio Peñas, el Grupo Popular recuerda que "esta decisión responde a criterios técnicos y organizativos, con el objetivo de mejorar la experiencia festiva de todos los logroñeses, garantizando seguridad, accesibilidad y calidad. No se trata de una privatización, sino de una evolución en la oferta festiva que busca responder mejor a las necesidades actuales. Reafirmamos nuestro compromiso con la transparencia, la legalidad y el respeto institucional".

"Invitamos al PR+ a abandonar la política del ruido y a sumarse al trabajo serio y riguroso que Logroño merece" ha concluido.