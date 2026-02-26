El Grupo Popular asegura no renunciar a alcanzar el 0,7% a cooperación pero afea al PSOE reclamarlo en el Parlamento

La diputada del PP Begoña Martínez Arregui - PP

LOGROÑO, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular en el Parlamento de La Rioja, en palabras de Begoña Martínez Arregui, ha asegurado hoy que no renuncia a alcanzar el 0,7 por ciento del presupuesto a cooperación, pero ha afeado al Grupo Socialista que lo reclame en el Parlamento.

El PSOE ha llevado, al pleno de la Cámara riojana de hoy, una iniciativa para pedir al Gobierno de La Rioja que avance hasta alcanzar el 0,7 por ciento del presupuesto autonómico destinado a cooperación internacional.

La diputada socialista Ana Belén Martínez ha defendido una moción consecuencia de interpelación basada, ha dicho, en que "la ayuda humanitaria son inversiones en un futuro compartido" y que, en La Rioja, "estamos lejos del 0,7".

Ha defendido que la sociedad demanda más inversión en cooperación. "Las riojanas y los riojanos quieren colaborar en mejorar la situación de otros seres humanos", ha dicho considerando que se trata de un "compromiso ético y jurídico".

Ha recordado que el objetivo del 0,7 es una demanda histórica fijada por la comunidad internacional hace más de cinco décadas y "es aún hoy un objetivo muy lejano en nuestra comunidad".

"Renovemos, señorías, el acuerdo que todos los partidos políticos alcanzamos en 2023 en el marco del quinto Plan Director de Cooperación para el Desarrollo de la Rioja", ha dicho.

Ha indicado que La Rioja está "muy lejos del objetivo del 0,7", después de que se haya pasado de un 0,30 por ciento del presupuesto regional para ayuda oficial al desarrollo en 2023 a un 0,26 por ciento en 2025.

El diputado de Izquierda Unida Carlos Ollero ha definido como "preocupante" la situación de la cooperación, dado que se está "reduciendo" en todo el mundo.

"Cuando hablamos de cooperación estamos hablando de proteger derechos como a la alimentación, a la vivienda y a la educación", ha señalado, viendo cómo no se puede contribuir a la tendencia "global" de reducción de la cooperación.

No ha olvidado la situación de Palestina; Cuba, "donde se impide que se desarrollen los sistemas de salud, educativos y de abastecimiento"; y ha recordado al teólogo riojano Juan Luis Herrero.

Éste decía: "Por un lado, les quitamos lo que tienen; por otro, no queremos que, supuestamente, nos invadan; y por otro, tratamos de tranquilizar nuestra conciencia dándoles lo que no queremos o no necesitamos para nosotros".

El portavoz de Vox, Ángel Alda, ha preguntado a la diputada socialista si "no se entera", dado que "La Rioja es la tercera región de España que más dinero per cápita aporta, casi diecisiete euros por riojano".

Ha citado que entre los países que se benefician de la cooperación está Colombia, o Palestina, donde ha apostado por no enviar dinero mientras Hamás la siga "controlando".

"Somos conscientes de las necesidades, pero la primera obligación de un gobierno es cubrir las necesidades de sus ciudadanos", ha dicho.

La 'popular' Begoña Martínez ha puesto el acento en que el porcentaje que aporta La Rioja es superior a la media de España, que es del 0,25 por ciento, y doble que la media de las comunidades españolas

"El 0,7 era el reto, el lugar de llegada", ha dicho señalando que es una "aspiración que está costando alcanzar porque está creciendo el presupuesto global de la comunidad autónoma".

Ha sumado cómo, desde 1994, el envejecimiento de la población ha crecido treinta puntos; y "esta tendencia es un desafío al Estado de Bienestar". "No renunciamos al 0,7, simplemente somos conscientes de cuál es el horizonte y cuáles son los plazos", ha dicho.

Ha reprochado a la diputada socialista: "No sé si hace falta, digámoslo así, que este Parlamento le diga al consejero que tiene que trabajar para llegar al 0,7 por ciento".

El consejero responsable del área de Cooperación, Jose Luis Pérez Pastor, ha cerrado el debate para "dejar claro" que el Gobierno de La Rioja está "orgulloso de trabajar en la cooperación".

"Mientras estamos aquí hablando se está desarrollando una misión sobre el terreno en Perú; mientras se dice (se miente), que hay una reducción en el presupuesto, hay un aumento palpable de más de 200.000 euros", ha dicho.

Ha apuntado, por otro lado, que "el Gobierno de la Nación colabora menos en proporción que la Rioja". De este modo, ha concluído, "mientras determinados grupos intentan enarbolar la cooperación y se intenta utilizar la cooperación como una bandera, nosotros simplemente vamos a seguir trabajando porque nos la creemos de verdad".