'El guardaespaldas' se estrena hoy en Riojafórum con cinco funciones hasta el domingo 6 de marzo

LOGROÑO, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

'El Guardaespaldas', el musical basado en la aclamada película protagonizada por Kevin Costner y Whitney Houston que celebra este año su 30 aniversario llega hoy a Riojaforum. Solo se representarán cinco funciones, hasta el domingo 6 de marzo.

En concreto, las funciones serán, el viernes y sábado, a las 18,00 y 21,30 horas, y el domingo a las 18,00 horas. Se pueden comprar en

https://elguardaespaldas.es/ y taquilla del Riojaforum.

La versión musical en teatro llega a Logroño de la mano de la productora LETSGO, tras una triunfal estancia en el West End de Londres.

Con libreto de Alexander Dinelaris, el espectáculo está dirigido por Federico Bellone -entre sus últimos trabajos destacan la versión italiana de Mary Poppins (Disney y Cameron Mackintosh) y en España Ghost, el musical y Dirty Dancing- y producido por LETSGO, productora y promotora de espectáculos con gran proyección internacional como la saga The Hole, Dirty Dancing, El Jovencito Frankenstein, La Familia Addams, Ghost y Kinky Boots, que cuentan con un absoluto éxito de público.

El musical está protagonizado por Octavi Pujades, en el papel de Frank Farmer, Mireia Mambo como Rachel Marron y Sonia Egea, quien da vida a Niki Marron. Completan el elenco: Alonso Nsue (Bill Devaney), Sergi Albert (SY Spector) Alberto Cañas (Toni Scibelli), José María Ygarza (acosador), Pablo Ceresuela, Rubén Buika, Antonio Fago, Miguel Mateos, Raúl Pardo, Tatiana Monells, María Reina, Raquel Caurín, Alba Dusmet y Ainhoa González.

'El Guardaespaldas' está inspirado en la cinta de Mick Jackson que encumbró a Whitney Houston y que popularizó su icónica canción 'I will always love you'. Además de esta, el musical contiene muchas otras de las canciones de la banda sonora original -la más vendida de todos los tiempos y Grammy al Álbum del Año- y otros grandes éxitos de la diva del pop como 'Run to you', 'I have nothing', 'So emotional', 'One moment in time', 'Queen of the night' o 'I wanna dance with somebody'.

Frank Farmer, ex agente del Servicio Secreto, es contratado para proteger a la superestrella Rachel Marron de un acosador desconocido. Cada uno sabe qué esperar del otro. Lo que no esperaban era enamorarse.