La Guardia Civil alerta de que 'el timo de la estampita' continúa activo tras dos nuevos casos en La Rioja

LOGROÑO, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga dos nuevos casos del conocido 'timo de la estampita', una estafa clásica que, ha alertado, continúa siendo utilizada por delincuentes para engañar, principalmente, a personas de avanzada edad.

Tal y como ha relatado el Instituto Armado, en esta ocasión, las víctimas han sido dos mujeres, de 89 y 74 años, residentes en distintas localidades de La Rioja Baja. En ambos casos, los autores siguieron un mismo modus operandi, abordando a las víctimas en plena vía pública.

En el primer hecho, el denominado 'falso disminuido' mostró a una mujer de 89 años una riñonera repleta de billetes de cincuenta euros. Minutos después se acercó otro individuo, conocido como el 'gancho', que convenció a la mujer de que podía quedarse con el dinero. Un tercer cómplice reforzó el engaño para darle mayor credibilidad.

Con este método, los estafadores consiguieron que la víctima se desplazara a su entidad bancaria, donde retiró 8.000 euros, y posteriormente a su domicilio, de donde sustrajeron joyas valoradas en unos 12.000 euros.

El segundo caso afectó a una mujer de 74 años. En esta ocasión, el 'falso disminuido', un joven de unos veinte años, mostró a la víctima un bolso supuestamente encontrado, lleno de billetes. Poco después apareció el 'gancho', que la convenció de quedarse con el dinero y compensar al supuesto disminuido.

Con ese pretexto, la mujer fue trasladada en coche hasta la vivienda de otro cómplice, quien preparó un sobre con 10.000 euros falsos y algunas joyas, que entregó al 'disminuido'.

Acto seguido, acompañaron a la víctima a su domicilio, donde ésta entregó 2.000 euros, joyas antiguas de oro, dos cartillas bancarias y su documento nacional de identidad. Seguidamente los estafadores huyeran del lugar.

La Guardia Civil ha identificado a uno de los grupos implicados y se han emitido órdenes de búsqueda, localización y detención contra todos sus integrantes.

EL DESARROLLO DEL ENGAÑO

El engaño comienza cuando el 'tonto' se acerca a la víctima y le muestra un sobre lleno de billetes, asegurando que se trata de estampitas o cromos sin valor.

Seguidamente aparece el 'listo', quien propone a la víctima comprar el sobre al "tonto" por una cantidad muy inferior al valor aparente del dinero. La víctima acepta, creyendo que está participando en un engaño al 'tonto'.

El 'listo' se ofrece a guardar el sobre y, mientras acompaña a la víctima al banco para retirar dinero o a su domicilio para recoger joyas, lo sustituye por otro previamente preparado.

Finalmente, tras entregar el dinero y las joyas al 'tonto', el 'listo' se marcha, dejando a la víctima con un sobre falso que solo contiene recortes de papel.

CONSEJOS DE PREVENCIÓN

La Guardia Civil recomienda a la ciudadanía, especialmente a las personas mayores, extremar las precauciones: "Desconfíe de cualquier persona que ofrezca dinero fácil o ganancias rápidas y no acompañe a extraños al banco ni permita que le acompañen a su domicilio".

También, avisar "de inmediato" a la Guardia Civil o a la Policía si sospecha que puede estar siendo víctima de un engaño; e informar a familiares o vecinos de confianza en caso de recibir propuestas de este tipo.

La Guardia Civil recuerda que nadie regala dinero en la calle y subraya que la colaboración ciudadana es clave para prevenir este tipo de estafas.