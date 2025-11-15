Guardia Civil y Bomberos auxilian a una senderista herida en la ermita de San Esteban de Viguera - GUARDIA CIVIL LA RIOJA

La rápida intervención de la Guardia Civil y del Parque de Bomberos de Logroño ha sido fundamental esta mañana de sábado para auxiliar a una mujer herida que sufrió un accidente mientras realizaba una ruta senderista en el término municipal de Viguera (La Rioja), según los datos facilitados por el Instituto Armado.

El suceso se ha registrado a las 11,28 horas de la mañana de hoy, en las inmediaciones de la ermita de San Esteban. La Central Operativa de Servicios (COS) de la Guardia Civil ha recibido un aviso del Centro de Coordinación Operativa de SOS Rioja, que alertaba de la caída de una mujer.

De inmediato se ha movilizado una patrulla de la Guardia Civil, perteneciente al Puesto de Torrecilla; efectivos del Parque de Bomberos de Logroño, y recursos sanitarios del Servicio Riojano de Salud (SERIS).

La víctima, una mujer de 66 años, vecina de Santo Domingo de la Calzada, ha sufrido un resbalón mientras ascendía a la ermita, lo que le ha provocado una fractura en el tobillo.

Los equipos de emergencia, coordinados en el terreno, han procedido a inmovilizar a la herida y, con el material técnico necesario, la han evacuado hasta una zona segura, donde ha podido ser atendida por el equipo sanitario desplazado, para su posterior traslado al Hospital San Pedro de Logroño.